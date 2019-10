Meghan y Harry abandonan el Reino Unido luego de sus desgarradoras confesiones

Hace tan sólo unas semanas los Duques de Sussex culminaron su primera gira oficial por África, al lado de su hijo Archie Harrison, y compartieron un impactante documental con desgarradoras confesiones en el que dejaron ver que la vida de un ‘royal’ no es nada fácil.

De hecho, fue entonces que nos enteramos que la pareja se tomaría un descanso de 6 semanas para visitar a la madre de Meghan Markle en Los Ángeles, puesto que la presión y el acoso de los medios los habían dejado exhaustos y hasta el límite.

No obstante, muchos medios temen que este ‘pequeño’ viaje familiar no sea más que una antesala para lo inevitable: el abandono definitivo de los Duques de Sussex; pues aunque se espera que la pareja regrese a Reino Unido aproximadamente para finales de noviembre, Harry ha expresado en numerosas ocasiones que le gustaría cambiar de residencia.

De acuerdo con CNN, el plan de Meghan y Harry es pasar algunas temporadas en Estados Unidos, es decir, contar con dos residencias oficiales, por lo que este viaje sería una especie de ‘ensayo’ para una hipotética mudanza, sin embargo, según The Sun, una fuente aseguró que en Buckingham temen que este sea tan sólo el primer paso para una salida definitiva de la Familia Real.

Los Duques de Sussex dejaron muy claro que su vida no ha sido nada fácil desde que contrajeron matrimonio, pues a pesar de que Harry ha lidiado con este tipo de presión durante toda su vida, la transición ha sido difícil para Meghan, quien no esperaba el tipo de acoso mediático que ha recibido hasta ahora.

"Como mujer, es muy… es demasiado. Y si además le añades que eres una madre primeriza y que te acabas de convertir en una mujer casada… ", explicaba Meghan durante el documental “Harry and Meghan: An African Adventure”, en el que terminó confesando que no se encontraba del todo bien.

Por su parte, Harry comparó el comportamiento de los medios hacia Meghan con el que recibió su madre, Lady Di: “Cada vez que veo una cámara o escucho un clic… Cada vez que veo un flash me hace recordar el peor momento de mi vida". Y asegura que su más profundo miedo es que su esposa sea víctima de las "mismas fuerzas poderosas" a las que se enfrentó su madre.

