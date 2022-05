Meghan y Harry ¿Qué harán si al llegar a Reino Unido todos son hostiles? Foto: harpersbazaar.com

Meghan y Harry estarán presentes durante el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, de ahí que muy pronto volarán a Reino Unido para reunirse con ella, pero cómo sabes las cosas no andan bien con la realeza desde que los Sussex renunciaron a ella, así que tienen un plan B en caso de que haya hostilidades en su contra, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que estos famosos irán por primera vez junto a sus dos hijos, Lilibet Diana y Archie Harrison, aunque se sabe que no formarán parte de la foto que se toma en el Trooping the Colour, esto porque no son miembros reales activos.

Anteriormente te contamos cuando Harry confesó que estuvo a punto de perder a Meghan; sin embargo, ahora te diremos qué plan tiene junto a su esposa en caso de que su llegada a Londres no sea tan bien recibida.

Meghan y Harry ya tienen un plan maestro para su viaje a Reino Unido

Una fuente cercana a la Duquesa de Sussex dijo a ‘Heat’ que en caso de que algún miembro de la realeza los reciba de manera hostil o con comentarios sarcásticos ella ya le ha advertido al Príncipe Harry que la tiene que poner a ella primero y qué no debe tomar en cuenta tonterías en el viaje.

Además, detalló que Meghan está consciente de que entrarán a la guarida del león y sabe que Harry es muy importante, por eso, estará con él, pero que en caso de encontrarse cara a cara con algunos miembros de la familia real que contó les hicieron la vida miserable, es:

“...una perspectiva horrible.”

También, dejó claro que la ex actriz no tolerará ninguna humillación maliciosa o sarcástica hacia su esposo o hacia ella, sobre esto dijo que si llega a ocurrir:

“...quiere saber si Harry está preparado para dar un paso al frente y ser el mismo socio protector que fue durante su tiempo en Inglaterra.”

Y sentenció que ella quiere que él le:

"...prometa que hará las maletas y se irá si no los respetan.”

Ante esto, se sabe que la realeza tiene la intención de tener una reunión armoniosa, pues quieren comenzar un:

“...proceso de curación sin peleas, honrando juntos la celebración de Su Majestad".

Aunque por ahora, la suerte está echada y lo único que resta es esperar a que los Duques de Sussex aterricen y confirmar cómo se desarrollará todo.

¿Cómo viven hoy Harry y Meghan?

Viven actualmente en una mansión en Montecito, California en los Estados Unidos y por ahora se dedican a realizar actividades benéficas y otros proyectos sociales.

