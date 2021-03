Meghan y Harry: Las revelaciones más impactantes de su entrevista con Oprah

Meghan Markle y el príncipe Harry simplemente se sentaron para una entrevista reveladora de dos horas con Oprah, donde literalmente ningún tema estaba fuera de los límites.

Los Sussex se sinceraron sobre todo, desde su decisión de alejarse de la familia real, hasta la relación de Harry con el príncipe William, el drama de Meghan con Kate Middleton, su nueva vida en California y su creciente familia.

En caso de que te hayas perdido la entrevista del Príncipe Harry y Meghan Markle, en La Verdad Noticias te presentamos las revelaciones más impactantes de los ex-duques a continuación.

Están esperando una niña

Meghan Markle confirmó que su segundo bebé será una niña, cuyo nacimiento esta previsto para el próximo verano.

Príncipe Carlos no contesta las llamadas de Harry

"Cuando estábamos en Canadá, tuve tres conversaciones con mi abuela y dos conversaciones con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas", dijo Harry. También explicó: "Estaba desesperado ... Fui a todos los lugares a los que pensé que debería ir a pedir ayuda. Ambos lo hicimos. Por separado y juntos".

Familia Real hablaba de Archie de forma racista

Meghan Markle reveló que había una "preocupación" racista en el palacio por su embarazo y "lo oscura que podría estar la piel [de Archie] cuando nazca".

"En esos meses en los que estaba embarazada por esta misma época, por lo que tenemos en conjunto la conversación de que no se le dará seguridad, que no se le dará un título, y también preocupaciones y conversaciones sobre qué tan oscura podría ser su piel cuando esté nació", dijo Meghan Markle.

Oprah le preguntó a Meghan Markle si le revelaría quién le había dicho esto a Harry, y respondió: "Creo que eso sería muy perjudicial para ellos", y agregó: "Eso me lo transmitió Harry. Esas fueron las conversaciones que la familia tuvo con él".

Meghan y Harry tuvieron una boda secreta

Meghan Markle dijo a Oprah que ella y Harry en realidad se casaron con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby tres días antes de la ceremonia del Castillo de Windsor en una boda secreta en su patio trasero.

Meghan Markle tuvo problemas de salud mental

La duquesa dijo que en medio de un intenso escrutinio, comenzó a tener pensamientos "reales y aterradores" y preguntó si podía ir a algún lugar para obtener ayuda para la salud mental y le dijeron que no podía.

"Fui a una de las personas con más autoridad para obtener ayuda. Comparto esto porque hay muchas personas que tienen miedo de expresar que necesitan ayuda, y yo sé personalmente lo difícil que es no solo expresarlo, pero cuando lo haces, dicen que no".

"[Ir a un hospital] es lo que estaba pidiendo hacer. No puedes simplemente hacer eso, no podría llamar a un Uber al palacio, no puedes simplemente ir. Tienes que entender ... esa fue la última vez que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir, mis llaves. Todo eso cambia".

Harry le enseñó a Meghan a hacer reverencia

Meghan dijo que aprendió a hacer una reverencia justo antes de conocer a la reina, diciendo "Lo aprendí muy rápido justo en frente de la casa", y que Harry y la princesa Eugenia le enseñaron.

"Entramos y la conocí, y aparentemente hice una reverencia muy profunda", dijo. "No lo recuerdo ... Y luego nos sentamos allí y charlamos y fue encantador y fácil".

Kate Middleton hizo llorar a Meghan Markle

Meghan dijo que esto tuvo lugar la semana de la boda y que se trataba de vestidos para la niña de las flores. "No digo eso para desprestigiar a nadie porque fue una semana muy difícil de la boda y ella estaba molesta por algo".

"Ella me hizo llorar y realmente hirió mis sentimientos ... Pensé en el contexto de todo lo que sucedía en los días previos a la boda, ¿no tenía sentido hacer lo que todos los demás estaban haciendo sabiendo qué?". estaba pasando con mi papá y todo eso".

Agregó que Kate Middleton "lo adueñó y se disculpó", y que ella "me trajo flores".

Harry y William están distanciados

"La relación es el espacio", dijo Harry. "Por el momento. Y sabes que el tiempo cura todas las cosas. Con suerte".

