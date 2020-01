Meghan no fue la única, Kate Middleton también fue aislada de la realeza

Si lo analizamos, la renuncia de los Duques de Sussex no fue en realidad tan sorpresiva, pues Meghan Markle ya había declarado sentirse sola y aislada en la familia real, no obstante, ella no fue la única, pues Kate Middleton también atravesó por un momento similar durante el nacimiento del Príncipe George.

En su más reciente visita al Centro de Niños Ely y Caerau en Cardiff, el pasado miércoles 22 de enero, la Duquesa de Cambridge compartió que el nacimiento de su primogénito en 2013 no fue tan fácil como pareció, pues ella se sentía “aislada” y lejos de su familia.

El Príncipe William servía en la Fuerza Aérea Real en ese momento y a los ojos del mundo la pareja se encontraba en su mejor momento, sin embargo, al encontrarse viviendo con su recién nacido en Anglesey, lejos de la familia real británica y de los Middleton, Kate se sentía más sola que nunca.

“Es agradable estar de vuelta en Gales […] estaba hablando con algunas de las madres. Era el primer año y acababa de tener a George. William todavía estaba trabajando con las brigadas de rescate y ayuda”, comenzó a relatar la Duquesa de Cambridge.

“Vinimos aquí, tuve un pequeño bebé […] me sentía tan aislada, tan alejada. No tenía ningún familiar cerca”.

Kate, que en aquel entonces tenía 31 años, confesó que el Príncipe William estaba cubriendo turnos de noche y estar alejada de todos, hasta de su marido, hizo que aquella etapa fuera realmente difícil para ella.

Al final, confesó que de haber contado con algún espacio como el Centro de Niños Ely y Caerau, en donde se les brinda apoyo a los padres (especialmente durante la etapa inicial de los pequeños), la historia hubiera sido diferente.

No obstante, sólo queda recalcar que Kate Middleton logró afrontar aquella etapa con gran valentía y ahora se dedica a apoyar instituciones en las que puede hacer una diferencia, pues sólo cabe recordar que para la Duquesa de Cambridge, las experiencias de los primeros años son fundamentales para formar las vidas del futuro.

