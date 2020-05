Meghan: Príncipe Harry decidió renunciar a la realeza desde un inicio

Meghan Markle y el Príncipe Harry han sido una pareja que ha acaparado diversos titulares en los medios de comunicación, particularmente en este proceso del famoso “Megxit” el cual desató grandes rumores y temas de conversación. Tras esto ahora se da a conocer que el padre del pequeño Archie fue quien quiso renunciar a la realeza desde un inicio.

Harry decidió renunciar desde un inicio

Así es, el mismo Príncipe Harry, esposo de Meghan Markle, fue quien desde un inicio quería renunciar a la realeza, esto sin duda alguna cambia y pone fin a todo lo que se decía sobre este adiós como miembros “senior” de la realeza.una fuerte cercana a la pareja reveló para el medio The Sun que el hijo de la Princesa Diana fue quien tomó la decisión.

“Lo cierto es que fue Harry quien tomó la decisión. El libro aclarará eso y explicará por qué tuvo que suceder”, señaló.

De igual explicó el Príncipe Harry deseaba dirigirse en la dirección que llevaron a cabo y lo estuvo tomando en cuenta “durante más de un año”. Por si esto fuese poco también reveló que un inicio Meghan no estaba completamente convencida de que renunciar a la realeza fuese lo mejor para ambos.

Harry y el tema del Megxit

Tras lo anterior la fuente también aseguró que la actriz de la película Dater´s Handbook, le preguntó en repetidas ocasiones si estaba seguro de que era lo que deseaba, y pese a que las cosas fueron muy diferentes a como lo manejaron los medios, la situación de que hayan bautizado la salida como ‘Megxit’:

“Es otro tema que molesta a Harry, porque se interpreta como si la decisión hubiera sido exclusivamente de la duquesa de Sussex”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR: Megxit: Meghan Markle ¿Culpable por la decisión de alejarse la realeza?

Cabe mencionar, y como se comentó, el término y por ende el contexto que se dio a conocer sobre este, es algo que le disgusta al hijo de Lady Di y el Príncipe Carlos, y es un aspecto que quiere aclarar en su nueva biografía 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family', 'Encontrando la Libertad: Harry, Meghan y la construcción de una familia real moderna'.