Meghan: ¿No tengo voz?, así se sintió en un evento con Harry, Kate y William

Según los informes, Meghan Markle preguntó ¿no tengo voz? En un evento con su esposo, Harry, en el que asistieron el príncipe William y Kate Middleton, te contamos al respecto.

Anteriormente, el príncipe Harry, Meghan Markle, el príncipe William y Kate Middleton eran conocidos como los Fab Four.

Se dice que el episodio tuvo lugar durante una transmisión que involucró a los cuatro miembros de la realeza. La periodista Sarah Sands afirmó que el micrófono pasó de William, a Kate y luego a Harry.

Meghan se siente sin voz en evento

Sarah, escribiendo para el Mail on Sunday, dijo que Meghan fríamente preguntó: ¿No tengo voz? Aparentemente, murmuró la pregunta en voz baja y fue escuchada por aquellos que estaban lo suficientemente cerca para escucharla. Sarah escribe: La 'ordalía' de Meghan en Gran Bretaña fue, en su opinión, la subyugación de su voz.

Un colega que estaba en una transmisión de los Fab Four de corta duración de la Familia Real: qué conmovedor es recordar a las dos parejas que parecían tan felices juntos, recuerda el micrófono moviéndose por la línea: William ... Kate ... Harry ...

Meghan, al final de la línea, no estaba dispuesta a esperar. ¿No tengo voz? preguntó ella con frialdad.

Refiriéndose al acuerdo de Netflix entre Meghan y Harry , Sarah agrega: Por fin, se le puede escuchar, alto y claro. Es obvio que se siente encantada de estar en casa nuevamente. La pareja anunció un acuerdo sin precedentes de $150 millones que los verá produciendo documentales y programas para el gigante de la transmisión de EE. UU.

Según los informes, utilizarán una productora que actualmente no tiene nombre para producir una serie de documentales, películas y programas para niños. Pero la pareja, que recientemente derrochó dinero en una lujosa mansión de 14 millones de dólares en California, supuestamente no informó a Su Majestad sobre sus planes.

Una fuente real le dijo a The Sun que la reina se quedó para enterarse de la nueva aventura de la pareja a través de sus asistentes. El contacto dijo: Harry no informó a la Reina sobre el trato con Netflix. La fuente agregó que conociendo a su nieto Harry como ella, la Reina apreciará que el duque y la duquesa no puedan ser disuadidos de los planes.