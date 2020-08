Meghan Markle y su paso por “Deal or No Deal”, Lisa Gleave revela detalles

Meghan Markle y su participación en Deal or no Deal. Foto: Youtube

La ex modelo Lisa Gleave, quien participó en el programa maletín “Deal or No Deal” dió a conocer detalles de Meghan Markle detrás de escena, te contamos acerca de su participación antes de ser la duquesa de Sussex.

¿Quién podría olvidar que Meghan Markle pasó de Deal or No Deal a duquesa a una velocidad récord? El resplandor escuchado en todo el mundo se volvió un poco más interesante porque una de las ex amigas modelo de Meghan está hablando sobre cómo era ella detrás de escena. La ex modelo de maletín de Deal or No Deal, Lisa Gleave, habló recientemente con el Gold Coast Bulletin sobre cómo era realmente salir con Meghan.

Meghan Markle y su participación en programa de tv. Foto: Pinterest

¿Cómo era Meghan Markle en el programa?

Lisa dijo que Meghan era callada pero muy dulce. También reveló que Meghan se dedicó a convertirse en actriz. Recuerdo que estaba muy concentrada en su carrera como actriz y que su papel como maletín de belleza, como nos llamaban, era solo un trampolín en su carrera. Lisa continúo: Solo hizo unas pocas temporadas y luego consiguió su papel en trajes que se la llevaron Estaba tan feliz por ella cuando escuché sobre el matrimonio.

Antes de casarse con el Príncipe Harry y convertirse en una sensación global, Meghan trabajó en Deal or No Deal entre 2006 y 2007. Luego interpretó a Rachel Zane en Suits durante siete temporadas. En 2013, ella habló con Esquire sobre su tiempo en el programa de juegos.

Pondría eso en la categoría de cosas que estaba haciendo mientras estaba audicionando para tratar de llegar a fin de mes. Pase de trabajar en la Embajada de los EE. UU. En Argentina a terminar en Deal. Es muy variado. Definitivamente trabajar en Deal or No Deal fue una experiencia de aprendizaje, y me ayudó a entender lo que preferiría estar haciendo. Entonces, si eso es así una manera de pasar por alto ese tema, entonces felizmente cambiaré los engranajes a otra cosa.

Meghan podría querer dejar su tiempo en el programa de juegos en el pasado, pero aún no lo hemos superado.