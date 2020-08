Meghan Markle y su PODEROSO discurso CONTRA Donald Trump

El príncipe Harry y Meghan Markle renunciaron a sus roles de familia real este año después de meses de discusiones.

La pareja de Sussex perdió sus títulos de HRH y su marca Sussex Royal y se mudó a Los Ángeles, California, para priorizar su familia de tres y la salud mental sobre sus roles anteriores.

Como ex miembros de la realeza en activo, el duque y la duquesa de Sussex solían tener las manos ocupadas con obras de caridad, giras oficiales y reuniones reales. Sin embargo, ahora no actuarán en nombre de la familia real.

Desde su renuncia, comprensiblemente ha habido especulaciones sobre lo que esto realmente significa y lo que hará la pareja de Sussex a continuación, con rumores de que la duquesa de Sussex podría estar incursionando en la política.

Sí, después de años de no poder expresar sus opiniones políticas durante su tiempo en la familia real, Meghan ahora está haciendo que se escuche su voz, hablando esta semana sobre la supresión de votantes.

Meghan Markle fue aplaudida incluso por Michelle Obama

¿Meghan Markle inicia carrera política?

Haciendo equipo con When We All Vote, Meghan advirtió al público estadounidense en su último discurso y les dijo: "Todos sabemos lo que está en juego este año".

Ella continuó: "Si no vas a votar, entonces eres cómplice. Si eres complaciente, eres cómplice. En el momento tenso en que encontramos a nuestra nación, ejercer su derecho al voto no es simplemente ser parte de una solución, es parte de un legado”.

Este anuncio fue extremadamente divisivo, y algunos criticaron a Meghan por "hacer campaña activamente contra Donald Trump". Esto se consideró inapropiado dado que va en contra del protocolo real para hablar de política.

"La reina debe despojar a los Sussex de sus títulos", insistió Piers Morgan como parte de una serie de tuits.

Continuó diciendo que no pueden permanecer como miembros de la realeza y hablar sobre elecciones en el extranjero de una manera tan descaradamente partidista.

"Ella puede hacer lo que quiera, simplemente no puede hacer declaraciones políticamente partidistas mientras siga siendo Duquesa de Sussex. Los miembros de la realeza no pueden hacer eso. Si Meghan y Harry realmente quieren "libertad" del deber y las reglas reales, deberían dejar de intercambiar sus títulos reales".

Si bien algunas personas se opusieron a que Meghan hablara, otras salieron en su defensa.

Entre ellos se encontraba el autor real Omid Scobie, quien utilizó Twitter para publicar sus pensamientos.

"Me encantaría ver de vez en cuando las lágrimas y la energía que estos imbéciles gastan en un miembro de la familia real que no trabaja en el horrendo desastre del príncipe Andrew", escribió.

¿O no hay nada peor que una mujer de color con voz?

La historiadora y autora Kate Williams también salió en defensa de Meghan y agregó: "Si los que atacaron a #Meghan esta mañana realmente VIERON el video, verían que ella simplemente le está diciendo a la gente que vote y se tome la elección en serio. Sí, todos podemos adivinar a quién apoya, pero ¿lo dice? No. Cualquier excusa para destrozarla".