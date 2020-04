Meghan Markle y su GRAN SECRETO, irreconocible. Foto: Libertad Digital

Meghan Markle entró al Palacio de Buckingham sin imaginar que una vez que lo abandonara seguiría siendo el motivo de las polémicas y de un seguimiento constante de cada paso que da y que ha dado: la prensa británica no la ha olvidado desde que abandonó la corona británica junto con Harry, es por eso que ahora difunde uno de sus mas grandes secretos.

Meghan Markle y la prensa Británica

Mucho se ha dicho de la personalidad de Meghan, lo primero que salió a la luz es que fue ella quien ha conseguido convencer a su marido Harry de despedirse para siempre de su familia y abandonar la corona para vivir más allá de la monarquía y forjar su propio destino en Estados Unidos.

La decisión de Meghan Markle generó que la corona británica no pare de criticar a la actriz y a través de sus principales medios aliados se encargue de revisar su pasado desconocido y sus secretos más ocultos.

Meghan Markle. Foto: TN.com

Secreto de Meghan al descubierto

Aunado a las críticas de la familia real y de la prensa británica, ahora sus haters han optado por revelar una imagen de Meghan Markle mucho más joven que revela uno de los principales secretos estéticos de la actriz, un secreto que se había encargado de negar en algunas ocasiones, su paso por el cirujano.

Muchas veces se generaron dudas sobre los retoques estéticos de la actriz de 38 años, pero las operaciones de Meghan Markle habían quedado en la papelera de reciclaje cuando la propia Meghan fue obligada a borrar cualquier registro personal en su famoso blog antes de conocer a Harry.

Meghan Markle. Foto: Diario Gol.

Críticas a Meghan Markle

A raíz de esta foto no han faltado los críticos de Meghan Markle, quienes no le perdonan que haya utilizado a la corona británica y a sus impuestos para costear una de las bodas más fastuosas y exuberantes de la realeza en 2018. Al ver las imágenes han quedado con la boca abierta al ver las grandes diferencias faciales sobre todo en su nariz.

Los comentarios contra Meghan Markle no se han hecho esperar: "¡Madre mía! Sabía que se había hecho algo pero no me esperaba que fuera tan bestia", "¡Pero si no parece ella!", "El dineral que le ha dejado al cirujano", "Irreconocible", "Es muy bella, pero es evidente que es una belleza postiza", "Lo que le faltaba a esta mujer", son solo algunos de los comentarios. ¿Sabía Harry de su pasado?