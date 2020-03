Meghan Markle y el secreto que hay detrás de su labial nude que es tendencia. Foto: New York Post.

Meghan Markle ha dejado claro que, es un ícono de la moda, y ahora, marca tendencia con su hermoso labial rosa mate que, ha hecho que miles de sus seguidores lo elijan para su repertorio de maquillaje, ¿sabes de cuál te estamos hablando?

Meghan Markle su labial rosa mate

Luego de que, la actriz estadounidense pasará por la familia real británica, se ha convertido en un icono de moda y elegancia, así que, no es de extrañarse que, al término de ese periodo de ensueño, continúe marcando tendencias, y ahora, su maquillador personal, revela el secreto que tiene Meghan Markle detrás de su elección de labial.

Meghan Markle se ha destacado por su buen gusto en la moda, al momento de elegir tus outfits, pero, no solo eso, pues, incluso ha destacado por el tipo de maquillaje que usa, pues, adora el make up natural, es decir, le gusta lucir un rostro que parezca no estar maquillado, ya que, solo hace uso de este para resaltar sus bellas facciones, ya que, la piel la tiene casi perfecta.

Meghan Markle. Foto: The Fresh Toast.

La ex Duquesa de Sussex, ha elegido el tono de labial mate rosa porque es el color más parecido al tono de sus labios, y su elección no es reciente, pues, desde que comenzó a salir con Harry, lo ha hecho parte de sus looks y outfits, ya que, le brinda más naturalidad, remarca e hidrata sus sonrisa. ¿Ya has probado ese color de labial?

Meghan Markle y los tonos nudes

Se sabe que, las mujeres británicas han aumentado su adquisición de tonos mate, desde que la ex Duquesa de Sussex los hizo tendencia, además, cabe señalar que este tipo de labiales, es muy versátil, pues, queda con cualquier outfit y tipo de piel, así que, esta es tu oportunidad de lucir un look más natural como Meghan Markle, ¿te animas?

Meghan Markle y su secreto de labial

Al respecto, Daniel Martin, su maquillador, expresó: “A ella le gusta mucho dialogar, y no es una persona exigente por lo que no quiere preocuparse por nada. Llevar un labial natural no la hace estar pendiente del retoque continuamente".

También, se ha revelado que, la ex Duquesa de Sussex, es una completa fanática de Victoria Beckham, y que, es muy común que, se inspire en su maquillaje y outfits al momento de arreglarse, pero, ahora que, ha salido de la realeza, ¿seguirá manteniendo su look actual o sorprenderá al mundo con una nueva transformación?

Meghan Markle. Foto: Hello Magazine.

Con información de TN.