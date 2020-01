¿Meghan Markle y el Príncipe Harry están haciendo lo mismo que Lady Di? (Foto cortesía People)

Meghan Markle y el Príncipe Harry al parecer están cometiendo el mismo error que en su momento hizo la Princesa Diana, puesto que el ex secretario de prensa de la Reina Isabel, Dickie Arbiter, expresó que los Duques de Sussex están teniendo una forma de actuar muy parecida a la de Lady Di al solicitar que la prensa respete la privacidad de su familia.

Hay que recordar que en el mes de noviembre del pasado años, Meghan Markle y el Príncipe Harry tomaron la decisión de vacacionar, luego de que se estrenara el documental Harry & Meghan: An African Journey, el cual fue grabado mientras se encontraban de tour en Sudáfrica.

¿Meghan Markle y el Príncipe Harry están haciendo lo mismo que Lady Di? (Foto cortesía Zona Latina)

Ante esto, Dickie Arbiter, señaló que Meghan y Harry utilizaron el interés mediático a su favor con dicha grabación, y que la Princesa Diana tenía esta actitud: “usar los medios a su favor en un momento determinado y al día siguiente quejarse de ellos”; información Sputnik News.

¿Duques de Sussex usaron a los medios?

Un punto que también da partida a esto, es que en el 2013, en el documental de Amazon Prime Royalty Close Up: The Photography of Kent Gavin, señaló que Arbiter explicó que “ella dijo una vez que los medios la perseguían y la perseguían, pero no se puede esperar que los medios estén solo en los momentos convenientes. Ellos estarán allí todo el tiempo”.

De igual forma otras personas expertas de las realeza que se menciona en el documental, hicieron memoria y pusieron como ejemplo cuando la Princesa Diana se encontraba vacacionando en Saint-Tropez, en el año de 1997.

Princesa Diana vacacionando en Saint-Tropez. (Foto cortesía Pinterest)

En su momento Meghan Markle demandó a un medio de comunicación por dar a conocer una carta que le había escrito la Duquesa de Sussex a su padre. Hay que recordar que el Príncipe William, informó que él y su esposa han pagado muy caro por el “sensacionalismo” mediático: el dolor.

El príncipe Harry habla sobre lo que vivió su madre

A través de un comunicado oficial de la realeza, el Duque de Sussex, reveló la situación que ha vivido al respecto.

“He sido testigo silencioso de su sufrimiento privado durante demasiado tiempo. Retroceder y no hacer nada sería contrario a todo lo que creemos”

De igual forma señaló que su “miedo más profundo es que la historia se repita” y comparó la situación mediática de Meghan con el que vivió su mamá, la Princesa Diana.

¿Meghan Markle está viviendo lo mismo que vivió Lady Di? (Foto cortesía AR13)

“He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo es mercantilizado hasta el punto de que ya no es tratado o visto como una personal real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa cayendo víctima de las mismas fuerzas poderosas”, reveló.

