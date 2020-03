Meghan Markle y Simon Rex: Este era el plan de diversos medios británicos. (Foto cortesía Marie Claire Australia)

Simon Rex: Meghan Markle y el Príncipe Harry han sido una pareja que ha acaparado diversos titulares, ya sea por su participación en la realeza, su relación o uno de los últimos sucesos, su renuncia como miembros senior de la realeza, situación que acaparó, y lo sigue haciendo, como en su momento sucedió con los inicios de su noviazgo.

Lo anterior, y para contextualizar, hay que recordar que al inicio la fascinación de las personas por esta pareja de la realeza era evidente, sin embargo había quienes no lo veían de esa forma, puesto que no sentían esa predilección hacia Meghan Markle; ante esto nos referimos a cierta parte de la prensa inglesa y a algunos tabloides; información Quién.

Así es, y lo anterior se puede confirmar con lo que sucedió con el ex actor pornográfico Simon Rex, puesto que hace unos días dio a conocer en el podcast Hollywood Raw que cuando se tuvo conocimiento de que Meghan Markle salía con el Príncipe Harry, diversos tabloides británicos se acercaron a él.

Meghan Markle, Simon y ciertos medios británicos

La razón fue muy sencilla, puesto que el reconocido actor Simon Rex conoció a Meghan cuando se graba la serie Suits y dos veces salieron a comer pero hasta ahí. Tras esto diversos medios británicos le hicieron una propuesta indecorosa, en donde si decía que él y Meghan Markle habían salido y contaba cómo había sido el supuesto noviazgo, le pagarían 70 mil dólares.

“No pasó nada. Ni siquiera nos besamos. Era alguien que conocí en u programa de televisión y quedamos para almorzar. Ese fue el alcance de la cita. Le dije que no a un montón de dinero porque no me sentía bien mintiendo y jodiendo a la familia real”, explicó Simon Rex.

Cabe mencionar que se presume y ha sabido que el Príncipe Harry decidió alejarse de los Windsor cuando se fijó en que ni el Reino Unido ni su familia nunca aceptarían a Meghan.