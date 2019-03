Meghan Markle y Harry planean independizarse del Palacio de Buckingham

De acuerdo con información proporcionada por una fuente real a The Sunday Times, Meghan Markle y el Príncipe Harry querían formar una corte independiente a la de la Casa Real para tener más libertad al elegir sus labores, pero no recibieron la autorización de la Reina Isabel.

Los Duques de Sussex buscaban independendizarse del Palacio de Buckingham y establecer su propia “marca filantrópica”, separada de la familia real, para centrarse en sus propias causas e iniciativas, sin embargo, no han conseguido el apoyo de la soberana británica.

Si bien se les ha autorizado separar sus oficinas de las del Príncipe Guillermo y Kate Middleton, Meghan y Harry tendrán que continuar bajo la jurisdicción del Palacio de Buckingham.

"Querían que su corte fuera totalmente independiente del Palacio de Buckingham, pero se les dijo que no. Hay una estructura institucional que no permite ese tipo de independencia. La sensación es que es bueno tener a los Sussex bajo la jurisdicción del Palacio de Buckingham, por lo que no pueden simplemente irse y hacer la suya".