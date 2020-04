Meghan Markle y Harry inician su nueva vida en Los Ángeles, ¿qué retos enfrentan? Foto: Entertainment Tonight.

Meghan Markle y su esposo Harry, ya no son más miembros de la realeza británica, y su primer movimiento ha sido regresar a Los Ángeles, el condado de los Estados Unidos que vio a nacer a la ex Duquesa de Sussex, y que, será al menos durante un tiempo el hogar que verá crecer a su hijo Archie, pero, ¿cuáles serán los retos que deberán superar en su nueva vida?

Meghan Markle y Harry viven en Los Ángeles

De acuerdo con los medios, los ex Duques de Sussex se encuentran viviendo en una zona muy exclusiva del estado de California en los Estados Unidos, donde, magnates y grandes estrellas de Hollywood eligen para vivir, se trata de un complejo residencial ubicado en la Ciudad de Malibú, al oeste del condado de Los Ángeles, una decisión, digna de ex miembros de la realeza británica.

De acuerdo con el experto Jeetendr Sehdev, así será la vida de la ex Duquesa de Sussex, lejos de la realeza: “Creo que Meghan seguirá trabajando en el mundo del espectáculo de una forma u otra”.

Además, Sehdev, indicó: “Es un activo de venta único… Meghan, al fin y al cabo, ha venido de la industria del entretenimiento. No querrá negar su ADN”.

Meghan Markle y Disney

Aunque, la ex Duquesa de Sussex, ya ha prestado su voz en un documental sobre la vida silvestre de la compañía Disney, aún no es claro su futuro en el mundo del entretenimiento, aunque, por su pasado, no es descabellado pensar que, quede muy bien con el mundo de las princesas de esta famosa productora, ¿que elegirá la ex ‘royal’?

Al respecto, Simon Thompson, periodista y productor de Los Ángeles, comentó: “El hecho de que fuera una princesa, a la gente le gusta esa idea”.

Meghan Markle. Foto: Publinews.

Pues, el productor, explicó: “Aunque ya no sean parte de la familia real, la gente seguirá poniéndole esa marca… es ideal para alinearse con cosas como Disney”.

Sobre las ofertas que Netflix y otras productoras que, le podrían ofrecer trabajo a Meghan Markle para actuar, Simon Thompson, señala:

“Creo que recibirá grandes ofertas”.

Sin embargo, expresó que, la ex Duquesa de Sussex, tendrá que ser muy cuidadosa al momento de elegir sus papeles, pues, comentó: “Realmente depende de si quiere seguir siendo vista como una celebridad o como una activista del cambio”.

Harry frente a una nueva vida

De acuerdo con el experto en celebridades, Jeetendr Sehdev, el cambio será más duro para el ex príncipe de Inglaterra, Harry; sin embargo, asegura que podría adaptarse.

Así lo expresó: “No veo una adaptación natural para alguien como Enrique en Hollywood – pero eso no quiere decir que no se adapte. La marca de la familia real fue programada para ser opaca. Todo es tan controlado, planificado y fabricado que no sabemos realmente quiénes son estas personas”.

Príncipe Harry. Foto: Publinews.

Además, señaló: “Va a tener que dar un giro de 180 grados y tomar una hoja del libro de Kim Kardashian, de los ‘influencers’ de los reality shows, y decir ‘voy a abrir mi vida, dejarte entrar y mostrar quién realmente soy".

Una opción, para la pareja, de acuerdo con la opinión de Simon Thompson, podría ser que, al igual que la familia del ex presidente norteamericano Barack Obama, creen una compañía de producción, desde, la cual, podrían continuar apoyando las causas benéficas de las que gustan mucho.

Meghan Markle y Harry como celebridades

Los es Duques de Sussex, tienen ahora, la enorme tarea de elegir el lugar, donde, vivirán, por el momento, sobre el tema, Simon Thompson, señaló:“No creo que vayamos a verlos por ahí en el corazón de Hollywood o viviendo en el centro de la ciudad, eso sería una pesadilla logística”, mientras que, Jeetendr Sehdev, añadió:

“Es justo decir que querrán vivir la vida de las celebridades”.

Así son algunas de las casas que se encuentran en Malibú, Los Ángeles, California. Foto: Pinterest.

Con información de BioBioChile.