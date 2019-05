“Meghan Markle va de cama en cama”, aseguran medios británicos

Hace tan sólo unas semanas nos enteramos que Meghan Markle es toda una fichita, pues además de que decidió terminar con su ex esposo enviándole el anillo por correo (ya que ella se encontraba grabando “Suits” en Canadá), una de sus antiguas allegadas, la conductora británica Lizzie Cundy, reveló que la actual Duquesa de Sussex estaba interesada en conocer a un hombre famoso luego de su separación.

"¿Conoces a algún tipo famoso? Soy soltera y realmente amo a los hombres ingleses".

Meghan Markle

De acuerdo con información de Daily Mail, la estrategia de Meghan para relacionarse con gente importante y llegar a una posición privilegiada era: participar en la serie británica Made in Chelsea y encontrar una pareja sentimental con poder; para lo cual, incluso llegó a contratar a un agente que se encargara de introducirla con la gente VIP, Neil Randsome.

Pese a los intentos de Randsome, el momento de Markle llegó sólo hasta después de la gala Global Gift Foundation 2013, organizada por la española María Bravo, pues fue en esta que la Duquesa de Sussex tuvo la oportunidad de codearse con grandes celebridades como Victoria Beckham y Eva Longoria.

Meghan Markle en el Global Gift Foundation 2013

Aquella fue su salida del anonimato y a partir de entonces fue ganando notoriedad y se comenzó a rodear de amistades como el chef Cory Vitiello, con quien mantuvo una relación; Sophie Trudeau, mujer del actual Presidente de Canadá; Justin Trudeau, Brian Mulroney y Markus Anderson.

Tras su ruptura con Vitiello (después de 3 años de relación), Meghan Markle regresó a Inglaterra y conoció al Príncipe Harry durante el verano de 2016.

No obstante, su ambición y ganas de acercarse a las personas importantes de Inglaterra no es lo más impactante de su historia, pues según el medio, una vez que consiguió su objetivo, apartó por completo a todas aquellas personas que formaban parte de su círculo de amigos, como Cundy, Gina Nelthorpe-Cowne (su ex agente) y Piers Morgan, el cual ha sido conocido por atacar constantemente a Meghan desde su llegada a la familia real y quien se refiere a ella como: “ambiciosa, interesada y maquiavélica”.

Piers Morgan y Meghan Markle

De hecho, Morgan reveló alguna vez estar muy dolido con la actitud de Meghan, pues cuando comenzó a salir con Harry, simplemente lo borró de su vida.

“Pasó la mayor parte de los últimos 20 años acurrucándose con personas hasta que no le sirvieron más y luego las expulsó de su vida sin ningún miramiento".

