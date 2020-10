Meghan Markle usa reloj Cartier de la princesa Diana en foto con príncipe Harry

Meghan Markle fue vista usando el reloj Cartier de la princesa Diana en una foto que se usó para un anuncio donde se indicaba que ella y el príncipe Harry presentarán una charla en línea sobre los peligros de las redes sociales.

La duquesa de Sussex de 38 años usó el reloj de 17,800 libras en la foto en blanco y negro donde la pareja se ve feliz y relajada mientras posaban para la cámara.

Meghan lucía elegante con un simple traje Alexander McQueen de 2,000 libras que usó para los Premios del Fondo Endeavour en febrero de 2018.

Su único otro accesorio era un brazalete Cartier "Love" de 5,000 libras que complementaba su look de espalda emparejado.

El príncipe Harry y Meghan Markle posaron para una foto.

Por su parte el príncipe Harry, de 35 años, vestía una sencilla camisa blanca y un traje mientras sonreía directamente a la cámara.

¿De qué tratará la plática de Meghan Markle y el príncipe Harry?

La conversación de la pareja con amigos famosos es para Time100 Talks que se emitirá el martes 20 de octubre. El episodio especial versará sobre "Diseñar un mundo mejor" y "cómo crear comunidades en línea que sean confiables, más seguras y más equitativas, y lo que eso significa para apoyar y acelerar el progreso en temas críticos como la equidad de género, la justicia racial y el cambio climático".

La pareja conversará con el cofundador de Reddit y fundador de 776 Alexis Ohanian, el esposo de la amiga de Meghan, Serena Williams.

También hablarán con la directora general y editora ejecutiva de Rappler, Maria Ressa, y con la codirectora del Centro de UCLA para la investigación crítica de Internet, Safiya Noble.

El reloj que usó Meghan Markle pertenecía a la princesa Diana.

Este es un tema cercano al corazón de Meghan Markle, ya que la ex actriz se abrió recientemente sobre la salud mental debido al trolling en línea "insuperable" y "dañino".

"Me dijeron que en 2019 yo era la persona más trolleada en todo el mundo” dijo.

"Pero lo que se pudo fabricar y producir, es casi insuperable. No me importa si tienes 15 o 25, si la gente dice cosas sobre ti que no son ciertas, lo que eso te hace, la salud mental y emocional es tan dañina".

Este es el último evento en el que la pareja ha estado involucrada, aunque el mes pasado se filtró una lista de solicitudes y de compromisos que tenían.

The Telegraph reveló el "Formulario de solicitud de evento virtual" de cuatro páginas, en el que el duque y la duquesa de Sussex describen sus reglas, incluida la decisión final sobre quién los presenta.

Dijo: "Este episodio especial marca nuestra primera colaboración, y estamos encantados de asociarnos con el duque y la duquesa de Sussex para explorar estos temas urgentes".

Dan Macsai, editor ejecutivo de TIME y director editorial de TIME100 agregó: "El duque y la duquesa de Sussex, ambos ex alumnos de TIME100, se encuentran entre las voces más influyentes del mundo".

"Esperamos trabajar con ellos para elevar las voces esenciales y destacar soluciones reales a algunos de los problemas más urgentes de nuestro tiempo".