¿Meghan Markle una sociópata narcisista? Desenmascaran a la esposa de Harry

Desde que se supo que Meghan Markle sería la esposa del Príncipe Harry, la ex actriz tuvo toda la atención de la prensa y a pesar de que ambos se salieron de la realeza británica, esto no cambio, pero ahora, se ha revelado su oscura personalidad, ¡no te pierdas los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que hace tiempo la Reina Isabel II solicitó una investigación sobre supuesto maltrato que la Duquesa de Sussex hizo contra empleados reales, y aunque, no reveló los resultados, ahora se sabe que pudo pasar.

Hace poco te contamos que Meghan hizo enfadar a la Reina Isabel II, pero ahora, vamos a decirte que hizo la mamá de Lilibet Diana para ganarse un feo apodo por parte de los empleados de la realeza británica.

Conoce personalidad oculta de Meghan Markle

Ha sido la experta en la realeza británica, Katie Nicholl, quien reveló que la Duquesa de Sussex llegó a la familia real pensando que podría ser la “abeja reina”, pero al entrar se dio cuenta de que había muchos choques culturales y de personalidad, de ahí que su supuesto sueños de ser la “Beyonce de Inglaterra” se perdió rápidamente, pues su título vino con muchas obligaciones y protocolos que cumplir.

Ante esto, se dio a conocer que realmente la esposa del Príncipe Harry no tuvo buenos tratos con el personal que le servía, pues siempre les exigía e intimidaba, además de qué, siempre esperaba que cumplieran sus peticiones, aunque las hiciera a altas horas de la noche, pues, la experta reveló:

"Meghan quería que todo se hiciera ahora.”

Y agregó que, no podía comprender el ritmo de trabajo del castillo, por ello, siempre:

"Esperaba una inmediatez".

Derivado de esto, en la obra ‘Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown’ se reveló que la Duquesa de Sussex tenía un apodo nada divertido, pues la hacían llamar:

"Sociópata narcisista.”

Ahora que ya conoces los malos rumores sobre Meghan, ¿crees que estas declaraciones son reales?, ¡lo dejamos a tu criterio!

¿Qué título tiene la esposa del príncipe Harry?

El título de la esposa del Príncipe Harry es Duquesa de Sussex y lo recibió cuando se casó con él, el 19 de mayo de 2018.

