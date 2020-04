Meghan Markle ¡traicionada!, filtran documento de Archie y queda al descubierto

Los secretos de Meghan Markle quedaron al descubierto, luego de que, un documentos los revelará en las redes sociales, ¿será verdad que todo lo indicado en él sea verdad?, te contamos todos los detalles y tú opinión sobre su veracidad será la última palabra, ¿qué esconde la esposa del príncipe Harry?

Meghan Markle fue traicionada, revelan sus secretos

La Duquesa de Sussex fue exhibida en las redes sociales, pues, documentos personales y secretos han quedado al descubierto, pese a que, ella quería mantenerlos ocultos, no pudo hacerlo, ahora, son propiedad de la comunidad internauta.

Duquesa de Sussex: ¿Qué documentos han sido revelados?

Ahora, todo el mundo conoce el verdadero nombre de la Meghan Markle, pues, se ha compartido el certificado de nacimiento de su hijo Archie, el cual, deja ver la ocupación directa de Meghan Markle en la realeza británica, pues, todo indica que, una fuente cercana de ella y el príncipe Harry, quien, podía tener acceso al documento los traicionó, revelando todos sus secretos al mundo.

Meghan Markle: ¿cómo se llama?

El documento indica el siguiente nombre: Meghan es Rachel Meghan Her Royal Highness The Duchess of Sussex que, en español significa Rachel Meghan Su Alteza Real La Duquesa de Sussex.

Además, indica que, fue registrada como la Princesa del Reino Unido por haberse casado con el Príncipe Harry.

Meghan Markle toda una princesa

En el certificado de Archie, se reveló que, nació el 6 de mayo de 2019 en el exclusivo Hospital Portland de Westminster en Inglaterra, y es que, aún cuando Meghan Markle no fue conocida por su título de ‘princesa’, sí que lo era, pues, tan solo una habitación en dicho hospital vale aproximadamente 583 mil 811 pesos mexicanos, esto, según lo revelado por el Diario Mirror, ¡un verdadero lujo!

