Meghan Markle se vistió de azul marino para reconciliarse con Londres

La esperada llegada de Meghan Markle y el Príncipe Harry a Reino Unido por fin ha tenido lugar y ante esto, la Duquesa de Cambridge no escatimó en su outfit, pues lució un vestido espectacular y un tocado de envidia, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que los Duques de Sussex han sido invitados a ser parte de los eventos del Jubileo de Platino de la Reina Isabel II y aunque intentaron ser discretos, simplemente eso fue imposible, pues las cámaras los captaron al llegar.

Anteriormente te contamos cuando volvió a la televisión con blusa de más de 50 mil pesos; sin embargo, ahora diremos todo sobre el outfit que usó para volver a Reino Unido.

Meghan Markle y el outfit con el que volvió a Londres

En un inicio no se veía a los Duques de Sussex, pues en el desfile y la foto del Trooping the Colour no aparecieron, pero algunos fotógrafos lograron captar tanto al Príncipe Harry como a Meghan dentro del Palacio de Buckingham saludando a otros miembros de la realeza británica.

En esta oportunidad se pudo ver a la Duquesa con un vestido en azul marino que llevó con mucha elegancia, pues para añadir el toque británico a su look no dudó el portar un pamela, mismo que combinó a la perfección con su atuendo, ya que tiene un lazo azul navy y es completamente beige.

Se tiene información de que la pamela que portó cuenta 1.344 libras y que es de la firma Stephen Jones, respecto al vestido, ya que no se ve completo se desconoce el diseñador que lo hizo, pero se especula que tiene escote tipo barco y que es de un largo midi.

¿Cuándo se casó Megan?

Se casó el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge en Reino Unido.

