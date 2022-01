Meghan Markle se coronó como la royal del 2021 que llevó el vestido más caro. Foto: celebrity.land

Meghan Markle ya no es parte de la realeza británica, pues él y su esposo, el Príncipe Harry renunciaron a ser parte de ella, pero a pesar de eso no pueden evitar dar de qué hablar, ya que al parecer no han dejado de vestir como todos unos ‘royals’ de ahí que la ex actriz derrochó en un costoso vestido este 2021 que ha sido catalogado como el más caro de todos los usados por las otras mujeres reales, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que los Duques de Sussex tienen ya dos hijos, Archie y Lilibet, el primero nació en Reino Unido, y la segunda en Estados Unidos.

Anteriormente te contamos qué pasó cuándo salió de 'Suits'; sin embargo, ahora te diremos cuánto valió su vestido más reciente, ¡no podrás creerlo!

Meghan Markle y su costoso vestido del 2021

Vestido. Foto: Carolina Herrera

El asombroso vestido de la esposa del Príncipe Harry dejó a todos con la boca abierta cuando no solo por la firma a la que pertenece, pues, es de Carolina Herrera, también por su costo y por qué fue asombrosamente hermoso, y claro no tiene nada que ver con sus atuendos mostrados cuando pertenecía a la casa real inglesa.

El vestido en cuestión lo presumió durante la alfombra roja de 2021 Salute To Freedom Gala realizada en el Intrepid Sea-Air-Space Museum de Nueva York que se realizó el 10 de noviembre del año pasado, tiene un sobrefalda voluminosa y recta, además se ceñía perfectamente a la cintura, dejó al aire sus hombros, espalda y además tenía un escote muy pronunciado.

El precio de la pieza de alta costura vale 5 mil 990 dólares, algo así como 123 mil 408 pesos mexicanos, pero ¿cómo sabemos que fue el más caro?, a continuación, ¡te lo contamos!

Los armarios más caros de las royals 2021

Kate y Meghan. Foto: cosmopolitan.com

A continuación, te diremos quiénes estrenaron costosos vestidos y cuánto les costaron, pues, así podrás saber por qué estamos seguros de que Meghan se llevó el primer lugar, este dato fue dado por UFO No More, un portal que se especializa en revisar la moda real y suele hacer cada año un estudio de armarios, en esta ocasión el 2021 tiene a Kate Middleton como la que más ha gastado en ropa, estas son las cifras:

Kate compró 118 nuevas piezas de ropa que valen cerca de 100.000 euros

Duquesa de Sussex ha comprado el vestido más caro y también llevó un abrigo altamente costoso para Time en septiembre del 2021, pues vale 5.450 euros y es un diseño de The Row.

Ante esto, quedó claro que Kate ha invertido en su armario, pero no ha gastado demasiado dinero en una pieza en particular, algo que sí ha hecho la esposa del Príncipe Harry, y por ende ha sido la ‘royal’ que más ha derrochado lujo al momento de vestirse.

Si quieres saber más sobre esta famosa tienes que leer ¿Meghan Markle cambió al Príncipe Harry?

