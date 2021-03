Meghan Markle recibirá una disculpa en primera plana de los tabloides británicos

Después de que Meghan Markle ganó su reclamo de privacidad contra Associated Newspapers Limited, el editor de los tabloides británicos, The Mail on Sunday y MailOnline, obtuvo otra victoria del Tribunal Superior.

El 5 de marzo, un juez dictaminó que Associated Newspapers debe imprimir una disculpa en la portada de ambos tabloides después de publicar una carta privada a su padre, Thomas Markle.

Esto se produce después de que el mismo juez, el juez Warby, determinara en febrero que AN infringió la privacidad de Meghan Markle y sus derechos de autor.

Meghan Markle gana demanda contra los tabloides británicos

La disculpa a Meghan Markle

Según documentos legales obtenidos por People, se ordenó a ambos tabloides que imprimieran una declaración que dice:

"La duquesa de Sussex gana su caso legal por infracción de derechos de autor contra Associated Newspapers por artículos publicados en The Mail on Sunday y publicados en Mail Online - ver página 3".

Seguido de un "aviso" más grande dentro del periódico que el tribunal encontró que "Associated Newspapers infringió sus derechos de autor (de Meghan) al publicar extractos de su carta escrita a mano a su padre en The Mail on Sunday y en Mail Online".

Estas declaraciones no solo aparecerán en la portada de The Mail on Sunday, sino que deben permanecer en la página de inicio de Mail Online por un período de una semana e incluir un hipervínculo a la decisión completa.

El martes 2 de marzo, el juez también dictaminó que Associated News debe pagar el 90% de los gastos legales de Meghan Markle, comenzando con un "pago intermedio" de $625,000.

El mes pasado, Meghan Markle emitió una declaración personal sobre su victoria legal que te compartimos anteriormente en La Verdad Noticias.

“Después de dos largos años de iniciar un litigio, estoy agradecida con los tribunales por hacer que Associated Newspapers y The Mail on Sunday rindan cuentas por sus prácticas ilegales y deshumanizantes”, dijo en el comunicado.

"Estas tácticas (y las de sus publicaciones hermanas MailOnline y Daily Mail) no son nuevas; de hecho, han estado funcionando durante demasiado tiempo sin consecuencias. Para estos medios, es un juego. Para mí y para muchos otros , es la vida real, las relaciones reales y una tristeza muy real. El daño que han hecho y siguen haciendo es profundo".

