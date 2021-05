Meghan Markle quiere que príncipe Harry use Reiki para sanar de sus traumas

Meghan Markle no solo le mostró al Príncipe Harry la importancia de la salud mental, ¡también lo educó sobre la salud espiritual al impulsarlo para incursionar en el Reiki, que te relataremos en La Verdad Noticias

Durante la reciente aparición del Príncipe Harry, el podcast de Dax Shepard, Armchair Expert, le dijo al host que el príncipe Carlos había ‘sufrido’ debido a su crianza y que su padre ‘me trató de la manera en que fue tratado’, describiéndolo como “dolor genético”, un término que a algunos críticos no les gustaba mucho.

Bueno, resulta que fue la duquesa de Sussex quien le presentó el controversial concepto a Harry, según una fuente de DailyMail.com , y le dijo que la "curación ancestral" lo ayudaría a "romper el ciclo" de "dolor y sufrimiento genéticos".

“Meghan es quien le presentó a Harry el término curación ancestral. Dijo que aprendió sobre el trauma generacional de su madre [Doria Ragland], quien comenzó a llevarla a los servicios semanales en Agapé International y le da crédito a su fundador Michael Beckwith por enseñarle sobre espiritualidad".

Meghan Markle enseña sobre Reiki a Harry

Fuentes revelan que la duquesa es seguidora del Reiki

La fuente continuó diciendo que la actriz de Suits cree que tanto ella y como Harry deben "romper el ciclo" nacido del "linaje del dolor" que aparentemente ambas de sus familias han sufrido a lo largo de los años:

"Meghan Markle dijo que tanto ella como Harry provienen de un largo linaje de dolor y sufrimiento, generaciones de bagaje genético y que ahora depende de ellos romper el ciclo de una vez por todas".

La confidente señaló que la duquesa también ha sido una "gran defensora de la terapia de tapping", que se utiliza para aliviar la ansiedad y el dolor emocional haciendo tapping en los puntos de presión, desde que vio el documental Heal.

Meghan aplica técnicas de Reiki a su hijo y sus mascotas

"[Meghan] está convencida de que el tapping la ha ayudado tanto a ella como a Harry a liberar patrones negativos impresos en su ADN de generaciones pasadas, generaciones que se remontan hasta los tiempos más oscuros, incluida la esclavitud, la guerra, lo que sea".

Pero eso no es todo: Meghan Markle también practica Reiki, una forma popular de sanación energética japonesa. Normalmente esta práctica ve a un terapeuta canalizando energía hacia un paciente a través del tacto, que se dice que activa los procesos de curación natural del cuerpo, pero la actriz aparentemente lo hace "en sí misma":

"Meghan también se aplica Reiki a sí misma, e incluso a Archie y sus perros, para ayudarlos a sentirse más equilibrados y relajados".

Durante la entrevista de podcast, que promocionaba la serie de salud mental en Apple TV + de Harry con Oprah Winfrey , The Me You Can't See , el hombre de 36 años dijo que se mudó a California con su familia para "romper el ciclo" de dolor que sufría. como miembro de la realeza, compartiendo:

“No creo que debamos señalar con el dedo o culpar a nadie, pero ciertamente en lo que respecta a la crianza de los hijos, si he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento debido al dolor o sufrimiento que quizás mi padre o mis padres habían sufrido , Me aseguraré de romper ese ciclo para no transmitirlo, básicamente".

"Es una gran cantidad de dolor y sufrimiento genético que se transmite de todos modos, por lo que nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para tratar de decir '¿Sabes qué? Eso me pasó a mí, me aseguraré de que eso no suceda' para ti'".

Nos alegra saber que la pareja del Príncipe Harry y Meghan Markle está sanando sus traumas e intentan inspirar a otros a hacer lo mismo. Dinos en los comentarios si crees que el Reiki ayudará a la salud emocional de la pareja.

