Meghan Markle provoca un momento muy embarazoso tras salirse del protocolo

Al parecer en el mundo de la realeza se suelen romper algunas reglas que están marcadas por la misma, tal es el caso de la duquesa de Sussex, Meghan Markle que al salirse del protocolo le causó una situación muy embarazosa a la fundadora de One Young World, Kate Robertson.

La Invitada principal era la duquesa Meghan Markle

Esto sucedió durante el evento de inauguración de la Cumbre Mundial One Young que se realizó hace cuatro días y que fue compartido en la cuenta de Instagram de los duques de Sussex, en donde la organización One Young World tenía como invitada principal a la duquesa Meghan Markle, quien sería recibida en el escenario por Kate Robertson que no esperaba este momento tan incomodo.

Meghan Markle se dirigía para saludar a Kate Robertson.

Duquesa de Sussex rompe con el protocolo

Todo sucedió cuando la duquesa de Sussex cuando avanzó hacia el estrado y abrió los brazos para saludar a la fundadora de One Young World, sin embargo ella no sabía cómo reaccionar puesto que le advirtieron sobre el protocolo que no permite el contacto físico con los integrantes de la Familia Real Británica.

Indudablemente estos fue muy vergonzoso puesto que Kate Robertson intentó hacer una reverencia y al mismo tiempo Meghan Markle la abrazó.

Esta situación se viralizó y en las redes sociales se pudieron observar distintas opiniones; algunas criticaban a la esposa del príncipe Harry por parecer empeñada en romper las normas.

TE PUEDE INTERESAR: Meghan Markle se inspira nuevamente en el estilo de Lady Di

Cabe mencionar, y de acuerdo con el portal La República, en el evento se resaltó la labor que ha realizado la duquesa Meghan Markle en el foro global que reunió a 200 jóvenes líderes de más de 190 países.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.