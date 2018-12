Meghan Markle podría arrepentirse de no tomar esta decisión

Como recordarás, Meghan Markle se ha visto envuelta en una serie de conflictos, los cuales incluso han comenzado a afectar su relación con el Príncipe Harry, sin embargo, el más reciente fue a causa de las críticas que recibió por su propia familia.

Hace algunas semanas, la media hermana de Meghan, Samantha Markle acusó a la Duquesa de mal agradecida y darle la espalda a sus familiares, principalmente a su padre, quien ha intentado sin éxito, restablecer los lazos con su hija.

"Cualesquiera que sean nuestras diferencias, debemos ser capaces de resolverlas, somos de la misma familia, así que por favor ponte en contacto conmigo. Espero que esto se resuelva, no puede durar para siempre" Thomas Markle.

El padre de Meghan Markle suplica el perdón de su hija.

Sin embargo, el asunto ya no ha quedado simplemente por el lado de su familia de sangre, pues Thomas Markle le ha pedido a la Reina Isabel que interceda por él y lo ayude a conseguir el perdón de su hija.

"Cualquier familia, real o no, debe permanecer junta, en especial durante la Navidad".

El padre de Meghan Markle quiere recuperar su relación con ella.

Por otra parte, el biógrafo de la familia real británica, Robert Jobson, también ha opinado al respecto y comentó durante una entrevista con el Daily Express que Meghan Markle se aventura en un juego peligroso al negarse hablar con su padre.

"Él no está muy bien de salud y yo instaría a Meghan a contactar con él y tratar de tender puentes. Ambos han cometido errores"

El estado de salud de Thomas no es buena, y puede que para cuando Markle decida acercarse a su padre, ya sea demasiado tarde. De hecho, Jobson también mencionó que de no hacerlo, en un futuro se arrepentirá de no haber aprovechado la oportunidad de mejorar su relación.