¿Meghan Markle oculta algo? su amiga CONFIESA cómo era antes de ser de la realeza

Meghan Markle asumió perfectamente su papel de duquesa de Sussex tan pronto como se unió a la familia real. Desde recortes de cintas y discursos de poder hasta declaraciones de moda y adquisiciones de Instagram, ella era natural desde el primer día.

De hecho, es fácil olvidar que tuvo una carrera antes de la vida real, con Meghan conquistando Hollywood antes de la realeza.

El papel principal de Meghan fue como Rachel Zane en la serie, Suits, pero antes de su gran oportunidad, la ahora Duquesa tenía papeles en 90210, Horrible Bosses, Remember Me e incluso Deal or No Deal.

Sí, la ahora Duquesa era una chica que sostenía un maletín, con una de sus coprotagonistas recientemente hablando sobre cómo era Meghan Markle entre bastidores y a puerta cerrada.

En su camino a la fama Meghan Markle paso por Deal or No Deal

¿Cómo era Meghan antes de ser de la realeza?

La ex modelo de maletín de Deal or No Deal Lisa Gleave le dijo al Gold Coast Bulletin que Meghan era "callada pero muy dulce".

Continuó: Recuerdo que estaba muy concentrada en su carrera como actriz y que su papel como “maletín de belleza”, como nos llamaban, era solo un trampolín en su carrera. Ella solo hizo algunas temporadas y luego consiguió su papel en Suits y se la llevaron. Estaba tan feliz por ella cuando escuché sobre el matrimonio".

Meghan también habló sobre su tiempo en Deal or No Deal, explicando: “Lo pondría en la categoría de cosas que estaba haciendo mientras audicionaba para tratar de llegar a fin de mes”.

‘Pasé de trabajar en la Embajada de los Estados Unidos en Argentina a terminar en Deal. Definitivamente trabajar en Deal or No Deal fue una experiencia de aprendizaje, y me ayudó a entender lo que preferiría estar haciendo”