Meghan Markle no teme enseñar sus canas ¿se une a la nueva tendencia?

Si estás acostumbrada a teñir tu cabello, seguro la estas pasando mal sin poder ir con tu estilista en la cuarentena, aunque no todo está perdido y un claro ejemplo de ello es Meghan Markle que luego de dejar la realeza británica se ve más cómoda y relajada con su vida y eso se nota en su aspecto, pues ahora y a la vista de todos muestra sin miedo las canas de su cabello negro, ¿puedes creerlo?, entonces ya no te preocupes más parece ser la nueva tendencia 2020.

Meghan Markle deja su cabello con canas

Hace unos días te contamos que Meghan Markle había festejado el cumpleaños de su querido hijo Archie Harrison con la lectura de un cuento infantil, momento que compartió a todos sus seguidores por medio de un video en sus redes sociales y que el príncipe Harry grabó, incluso participó en él con algunos sonidos de ambientación del libro 'Duck! Rabbit!', sin duda una celebración familiar que los hizo reír pese al encierro por la cuarentena, y que también reveló su nuevo look.

Así es, aunque el video de la Duquesa de Sussex es realmente tierno, los ojos de los expertos no han dejado pasar un detalle mínimo en su cabello negro que ha transformado por completo su look y es que, Meghan Markle simplemente se ha dejado crecer las canas y las muestra sin ningún temor, se le ve con un maquillaje muy natural que le sienta perfectamente al lado del pequeño Archie, sin duda es una madre hermosa.

A unos meses de haberse retirado de la realeza británica, Meghan Markle no ha tenido miedo de mostrarse con outfits y looks completamente naturales, y es que se mostró junto a su bebé simplemente messy, pues llevaba un chongo alto que deja la frente descubierta y hace notar a todas luces las raíces blancas de su melena, así que, ¿por qué te preocupas?, mejor disfruta de tu tiempo libre está cuarentena y deja que tus canas respiren un poco.

Canas al descubierto, una tendencia de la cuarentena

Ahora que todos estamos encerrados en casa y cuando hablamos de “todos” nos referimos a todo ser humano que viva en un país infectado por el coronavirus COVID-19, y el país con las estrellas más famosas del mundo, Estados Unidos no es la excepción, así muchas celebridades, así como Meghan Markle han decidido dejar de retocar sus canas sin miedo a las críticas y se ven simplemente hermosas.

Tan solo hay que recordar a la Reina Letizia, a Salma Hayek y claro, a Eva Longoria, aunque ella no se ha quedado con las manos cruzadas y ha dado alguno que otro tutorial para enseñar a teñirlas, y aunque aun estando en cuarentena o no, la decisión de dejar ver tus canas es sólo tuya, si alguna vez te has sentido presionada para hacerlo es momento para relajarte, pues si incluso estas hermosas mujeres lo han hecho, entonces ¡no pasa nada!

