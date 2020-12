Meghan Markle lució juvenil y elegante en este VESTIDO de campana

Meghan Markle y el outfit que le restó años. Foto: graziamagazine.com

Si quieres tener un outfit juvenil y elegante tienes que inspirarte en Meghan Markle, pues aquí te traemos uno de sus looks destacados donde con maestría porta un vestido campana, ¿ya sabes de cuál hablamos?

Meghan Markle siempre destaca por su estilo único, y es que ¿cómo no serlo?, es decir, no solo ha sido toda una estrella de Hollywood, también fue un miembro de la realeza británica y eso ya es bastante experiencia con lo que respecta al mundo de la moda, y así que no hay mejor ejemplo que sus outfits si se quiere estar en tendencia.

TE PUEDE INTERESAR:Meghan Markle: el VESTIDO étnico con que el destiló elegancia y sensualidad

El outfit de Meghan Markle del que haremos mención se trata de uno que utilizó para una de sus citas con el príncipe Harry, donde llevó un vestido corte midi con estilo campana con mangas tres cuartos en color negro.

Además, los accesorios que llevó fueron una bolsa tipo ‘clutch’ y un sombrero pequeño en color negro que llevó encaje, haciéndola ver muy fresca y joven.

Meghan Markle con un vestido midi negro estilo campana. Foto: whowhatwear.com

En La Verdad Noticias te recordamos que muchos criticaron a Meghan Markle por ser tres años más grande que el príncipe Harry; sin embargo, pocos podrían pensar eso al verlos juntos, pues siempre lucen espectaculares y la Duquesa de Sussex tiene un gran estilo para rejuvenecer en cada outfit, así que, si tu objetivo es quitarte unos años de encima, sin duda deberás inspirarte en sus looks.

TE PUEDE INTERESAR:Meghan Markle: diseñadora de su vestido de novia revela cómo fue su relación con ella

Aunque, actualmente, Meghan Markle y el Príncipe Harry no son miembros de la realeza británica siguen siendo un icono de moda, aunque ahora que viven en Los Ángeles, California suelen llevan un estilo de ropa más relajado, no dudan en lucir perfectos cuando la ocasión lo amerita, tan solo hay que recordar que la Duquesa de Sussex llevó para una sesión de fotos que realizó para el Time100 Talks donde habló de los riesgos de las redes sociales, donde se gastó cerca de 400 mil dólares, ¡de lujo!

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de Publimetro.