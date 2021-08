Meghan Markle le propondría a Kate Middleton trabajar juntas en Netflix

Se ha resaltado que Meghan Markle le habría hecho una propuesta a la duquesa de Cambridge parea trabajar juntas en un proyecto de Netflix.

Meghan Markle está causando furor en las redes y es que ahora se comenta que le habría propuesto un proyecto a Kate Middleton como parte de su alianza con Netflix, según se reveló el pasado fin de semana.

No es para menos que esta noticia ha generado mucha expectativa y comentarios, aunque la información no es oficial realmente y otra fuente cercana a la familia real ha desmentido tal noticis que ya ha comentado a circular en todos los medio.

Lo que sí se sabe hasta el momento es que no hay una declaración oficial por parte de las duquesas , no de la fa,mosa plataforma de streaming y probablemente, no la haya a menos que dicho proyecto, de ser cierto, se concretara oficialmente.

¿Meghan Markle y Kate Middleton trabajaran para netflix?

La duquesa de Sussex le propuso a la duquesa de Cambridge hacer un documental

El rumor que ha comenzado a circular menciona que la duquesa de Sussex le propuso a la duquesa de Cambridge hacer un documental justo donde la protagonista del mismo fuera Kate Middleton y su labor, asi lo aseguro una fuente cercana:

“Meghan y Kate se llevan realmente bien y se han puesto en contacto con más frecuencia… Meghan ha estado hablando con ella sobre colaborar en un proyecto para Netflix, un documental que destacará el trabajo benéfico de Kate y el gran impacto que ha tenido con su filantropía".

La misma fuente aseguró que la esposa del príncipe William podría estar considerando la oferta: "Kate está muy halagada y todo es muy positivo entre ellas”.

¿Ya mejoró la relación entre ambas familias reales?

La relación entre hermanos ha mejorado

La relación entre Meghan Markle y Kate Middleton al parecer ha mejorado desde el nacimiento de la pequeña Lilibet Diana, segunda hija de los duques de Sussex, el 4 de junio, ya que se han mantenido en contacto desde entonces y llegan a comunicarse regularmente.

Por otro lado se ha resaltado que la relación entre sus esposos, Harry y William, no está en su mejor momento y pareciera que el hecho de que Harry anunciara que está escribiendo sus memorias para publicarlas en 2022 ha empeorado la situación entre ellos, que de por sí ya estaba frágil.

Ahora los duques de Sussex se enfocarán en los próximos meses en realizar varios de sus proyectos para la plataforma de streaming, comenzando por “Heart of Invictus”, docuserie creada en colaboración con la fundación de Harry, Invictus Games Foundation.

