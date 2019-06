¿Meghan Markle, la nueva “nieta” favorita de la Reina Isabel?

Desde el comienzo de su relación con el Príncipe Harry, Meghan Markle parecía no poder lograr agradar a la familia real británica, pues incluso se rumoró que a la Reina Isabel no le caía del todo bien (primero por exigir la tiara de esmeraldas para su boda y posteriormente por intentar opacar a los demás miembros de la familia), no obstante, parece que las cosas han cambiado, pues ahora se dice que Meghan podría haberse convertido en la nueva

“nieta” favorita de la Reina.

La Reina es una mujer un tanto “compleja”, no es fácil lograr su agrado y en general tiene gustos muy particulares, por lo tanto, era de esperarse que no recibiera a Meghan Markle con los brazos abiertos desde el comienzo, sin embargo, después de casi dos años conviviendo con ella pareciera que se ha ganado su favoritismo.

De acuerdo con lo que informan medios británicos, la Reina ya tiene planes para celebrar el cumpleaños de la Duquesa de Sussex y lo hará nada más y nada menos que en Balmoral State, su casa preferida.

Aunque pareciera “poca cosa”, Balmoral tiene un valor sentimental muy importante para la Reina y de hecho suele vivir ahí de julio a octubre, por eso es que todos se han sorprendido luego que de Isabel revelara los planes que tiene para el próximo 4 de agosto (cumpleaños de Meghan Markle).

Asimismo, The Mirror informó que además de que será la primera vez que Meghan visite esta residencia, la monarca le brindará una de las alas del lugar con el fin de que tenga un poco más de privacidad ahora que estará acompañada del Príncipe Harry y el pequeño Archie Harrison.

Por último, se dice que Isabel mandará a hacer un pastel “muy especial” para la cumpleañera, lo cual es más que un indicio de que la monarca le ha comenzado a tomar cariño a quien al comienzo de su papel como royal rompiera protocolos y diera siempre de qué hablar.

