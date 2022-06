Meghan Markle indignada por el trato que sus hijos recibieron de los ‘royals’. Foto: vanitatis.elconfidencial.com

La realeza británica vivió momento de tensión durante el Jubileo de Platino, pues todos estuvieron esperando el momento en que Meghan Markle y el Príncipe Harry volvieran a Reino Unido, pero al parecer las cosas no salieron nada bien con el pueblo británico y mucho menos con los ‘royals’, ¡aquí te decimos por qué!

En La Verdad Noticias te revelamos que Meghan y Harry procuraron no dar demasiado ‘show’ a su llegada al Jubileo de la Reina Isabel II, pero lamentablemente eso no suficiente para apaciguar el odio de los británicos, quiénes no dudaron en abuchearlos a su salida del servicio religioso en honor a los 70 años de reinado de Su Majestad.

Hace no mucho te hablamos sobre la versión de los comentarios de racismo por los que Archie podría no tener el título de Príncipe, pero ahora, iremos más allá y te contaremos qué siente la Duquesa de Sussex sobre el recibimiento que este y su nueva hija tuvieron a manos de la realeza británica, ¡no podrás creerlo!

Meghan Markle decepcionada del trato de los 'royals' a sus hijos

Meghan. Foto: notiulti.com

Cómo sabes Lilibet y Archie son los dos hijos de Harry y Meghan y durante el Jubileo de Platino tuvieron la oportunidad de reunirse por primera vez con su bisabuela, la Reina Isabel II, pero al parecer y según una fuente The Sun, la mamá de los pequeños está muy decepcionada del trato que les dieron a sus hijos, pues apenas pudieron estar con Su Majestad 15 minutos.

Aunque no solo eso ha disgustado a Markle, pues supuestamente el reencuentro con la soberana británica fue hostil y muy formal, sobre esto, Neil Sean, experta en realeza, la Duquesa de Sussex lamentó no poder haber tenido la oportunidad de presentar a su hija cómo lo hizo con Archie y también el hecho de que la pequeña no pudo ser fotografiada junto a su bisabuela, ante esto, Sean comentó que por esto:

"Harry y Meghan decidieron lanzar la foto de Lilibet Diana de forma independiente para que todo el mundo la viera."

Te puede interesar: Meghan Markle vuelve a la televisión con blusa de más de 50 mil pesos.

Príncipe Harry se sintió ignorado

Príncipe Harry. Foto: fmmeridiano985.com.ar

La biógrafa Angela Levin comentó que el Duque se sintió muy ignorado por los ‘royals’, pues al parecer sintió que no le dieron la bienvenida de calidad que esperaba tener, pero ¿será cierto o solo otro rumor que busca destruir al Príncipe?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de elle.mx