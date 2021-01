Meghan Markle expuesta por un LIBRO escrito por su hermanastra ¿la odia?

Meghan Markle se siente incomodada por un libro que publicó su hermanastra, Samantha Markle. Foto: pagesix.com

Como sabes Meghan Markle tiene una hermanastra, la escritora Samantha Markle, hija de su papá, y con quien no se habla desde hace mucho tiempo y con la que no creció, pero que ahora incómoda por sacar un libro que revela secretos de su familia y de la mismísima Duquesa de Sussex, ¡conoce los detalles!

Samantha Markle escribió libre sobre Meghan Markle

En La Verdad Noticias te revelamos que Samantha Markle, la hermana de Meghan Markle sacó a luz el libro ‘First part of the diary of princess pushy’s sister’ o en español ‘El diario de la hermana de la princesa molesta’ con el sello de la editorial Barnes and Noble, y se sabe que tenía la intención de hacer dos tomos, aunque este nombre fue cambiado primero por ‘Historias de Dos Hermanas’ y finalmente quedó como ‘A la sombra de la duquesa’, donde según se sabe revela secretos de su familia.

TE PUEDE INTERESAR:Meghan Markle y su GRAN SECRETO, irreconocible

El incómodo libro de la hermana de Meghan Markle posee 330 páginas donde habla sobre la relación disfuncional que lleva con la Duquesa de Sussex, y son memorias que la escritora llevaba trabajando desde el mes de abril de 2016, algo que coincidió con la primera vez que se supo el romance de la ‘royal’ con el Príncipe Harry, ¿envidia?

Samantha Markle, hermanastra de Meghan Markle. Foto: etcanada.com

Samantha Markle, ha calificado a Meghan Markle como una “trepa social profesional” y tanto ha sido su desprecio por ella que, en el mes de febrero del 2019 publicó en su cuenta de Twitter un hilo que iba contra la Duquesa de Sussex, donde la llamó “narcisista con dinero” e incluso le recomendó que contratará expertos para que pudieran hacer que su imagen se limpiara, pues como señala en las páginas de su libro, ella cree que la cosas no siempre son lo que parecen en un mundo donde las:

“...etiquetas sociales definen quiénes somos, cómo vivimos y cómo nos vemos los unos a los otros.”

Sin embargo, Samantha Markle no se conformará con un primer tomo, se sabe que ya está en el segundo libro y que además hará el guión para una serie de televisión, ¡sí que la odia!

La hermana de Meghan Markle nació en los 60’s en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, aunque creció al sur de California, además recibió en el 2008 el diagnóstico de esclerosis múltiple de ahí que, actualmente está en silla de ruedas, y se desempeña como asesora, guionista y escritora.

La porta del libro de Samantha Markle señala que tiene el propósito de inspirar a otros

“...defendiendo la verdad, a pesar de los estereotipos y las noticias falsas.”

TE PUEDE INTERESAR:Meghan Markle: “Volver a EE. UU. fue devastador en medio de la injusticia racial”

Aunque, esto no se quedará así, pues Meghan Markle está dispuesta a protegerse de las terribles revelaciones que su hermanastra pueda hacer, pues muchos aseguran que Samantha Markle solo quiere lucrar con las historias que se dicen son inventadas.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de www.abc.es