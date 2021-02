¡Meghan Markle está embarazada de su segundo hijo! Archie será hermano mayor

Meghan Markle y el príncipe Harry anunciaron que la duquesa de Sussex está esperando su segundo hijo. La noticia llega menos de dos años después del nacimiento de Archie, su amado hijo.

"Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor. El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo", reveló un portavoz de la pareja real.

El anuncio estuvo acompañado de una foto de la pareja expectante, tomada por su amiga y fotógrafa Misan Harriman que conmovió a los millones de seguidores de los ex-duques de Sussex.

Como te informamos en La Verdad Noticias, hace un par de meses la propia Meghan Markle reveló que sufrió un aborto espontáneo el verano pasado.

Harry y Meghan Markle solo quieren 2 hijos

Harry habló anteriormente sobre cómo la pareja planea tener dos hijos en una entrevista de British Vogue cuando habló sobre cambio climático con la Dra. Jane Goodall, y como convertirse en padre cambió la forma en que veía el tema.

“Debido a la gente que he conocido y los lugares a los que he tenido la suerte de ir, siempre he tenido una conexión y un amor por la naturaleza. Lo veo de manera diferente ahora. Pero siempre he querido tratar de asegurarme de que, incluso antes de tener un hijo y esperar tener hijos ..."

Archie se convertirá en hermano mayor a casi 3 años de su nacimiento

"¡No muchos!" Goodall intervino riendo a lo que el Príncipe Harry respondió rapidamente.

"¡Dos, máximo! Pero siempre he pensado: este lugar está prestado. Y, seguramente, siendo tan inteligentes como todos somos, o tan evolucionados como se supone que debemos ser, deberíamos poder dejar algo mejor para la próxima generación”.

Meghan Markle y Harry hablaron en octubre con el Evening Standard sobre cómo le está yendo a su hijo en su nuevo hogar en California. La pareja ahora vive en Montecito.

"[Archie] es tan bueno", dijo Meghan. "Tenemos mucha suerte con nuestro pequeño. Está tan ocupado, está por todos lados. Nos mantiene alerta. Somos tan afortunados".

