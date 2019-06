Meghan Markle es víctima de racismo, declara Priyanka Chopra

Luego del nacimiento y presentación oficial de Archie, Meghan Markle se ha mantenido resguardada de los medios en la frogmore cottage, y aún cuando ha mantenido un perfil tan bajo, los medios se las han ingeniado para continuar divulgando rumores sobre ella. Si bien, la esposa del Príncipe Harry ya ha de estar acostumbrada a la prensa amarillista, su íntima amiga, la actriz Priyanka Chopra, la defiende y asegura que se debe a una cuestión de racismo.

De acuerdo con las declaraciones de Chopra, incluso desde antes de que Meghan se comprometiera con Harry, se había convertido en el blanco perfecto de rumores y comentarios racistas por parte de la prensa, sin embargo, ahora que forma parte de la Familia Real Británica las críticas se han intensificado.

”Lo he visto y es realmente desafortunado, pero si hay alguien que pueda manejarlo, es ella”, aseguró la actriz durante una entrevista con The Sunday Times.

Priyanka defiende a Meghan de las críticas racistas de la prensa

Asimismo, agregó que muchas de las críticas se deben a que gran parte de las personas no pueden aceptar que una mujer biracial forme parte de la Familia Real.

“Por supuesto que tiene que ver con racismo, es una razón obvia. Pero la belleza de Meg es que ella misma ha pasado por todo esto”.

“Muchas personas la conocieron después de todo [una vez que comenzó a salir con Harry], pero yo la conozco desde antes y es la misma chica de siempre. Ahora que tiene una plataforma real, habla de las mismas cosas que siempre hizo. Pasamos horas hablando sobre la diferencia que la influencia y el diálogo pueden hacer al mundo antes de que todo esto sucediera, así que lo que ven ahora es auténticamente ella“.

La relación entre la estrella de Bollywood y la Duquesa de Sussex es realmente estrecha, sin embargo, recientemente se rumoraba cierto distanciamiento entre ambas luego de que Meghan no asistiera a la boda de su amiga con Nick Jonas, ni Chopra asistiera al baby shower de Markle en Nueva York. No obstante, Priyanka confirmó recientemente, durante el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen, que todo está perfecto entre las dos.

