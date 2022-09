¿Meghan Markle es la nueva villana de la realeza británica? Esto sabemos. Foto: abc.es

Megha Markle no deja el escándalo, pues tras haber salido de la realeza británica ha hecho fuertes y desagradables declaraciones sobre la familia de su actual esposo, el Príncipe Harry, de ahí que muchos le han agarrado odio, pero, ¿tanto como para considerarla una villana?

Los Duques de Sussex parecen estar de vuelta en el círculo de la familia real tras la muerte de la Reina Isabel II, pero, ¿cuánto tiempo les durará este regreso?

Hace poco te contamos que Meghan se armó de valor y solicitó una reunión con el Rey Carlos III, pero ahora, vamos a decirte por qué todos la consideran la mala de la historia.

Meghan Markle y la razón por la que no la quiere la realeza británica

Meghan. Foto: antena3.com

La Duquesa de Sussex ha molestado al público británico porque, al parecer, se muestra incómoda e insegura al estar junto a Kate Middleton y el Príncipe William, especialmente en sus recientes apariciones, donde también se le ha visto romper el protocolo real, algo que ha disgustado a muchos.

Sin embargo, esto no es todo, ya que el periodista de la obra “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, Valentine Low, reveló que Meghan tenía las intenciones de ser “la Beyoncé de Reino Unido”.

Aunque, también, el libro revela que la esposa del Príncipe Harry sintió gran decepción al darse cuenta de que:

“... había tantas reglas que eran tan ridículas que ni siquiera podía hacer las cosas que solía hacer en su ámbito personal.”

Sin duda, la madre de Archie Harrison y Lilibet Diana le rompió el corazón a la Reina Isabel II, quien quería ser cercana a sus bisnietos, algo que no puedo lograr porque los Duques de Sussex decidieron dejar la monarquía, algo que los británicos parecen incapaces de perdonar, de ahí que la consideren una verdadera villana.

¿Qué edad tiene Meghan la esposa del príncipe Harry?

Tiene 41 años de edad, pues nació el 4 de agosto de 1981 en el Canoga Park, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

