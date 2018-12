Meghan Markle es insoportable. Ahora pierde otro asistente

Hace algunos días te contamos que Meghan Markle continúa provocando renuncias en el Palacio Kensington y es que la última en llegar a sus casillas, fue la secretaria privada que la Reina Isabel les concedió personalmente a Meghan y Harry, Samantha The Panther Cohen.

Sin embargo, de acuerdo con medios británicos, Samantha simplemente ya no quiere continuar trabajando con ellos y les ayudará a encontrar un reemplazo en 2019.

"Ha dicho que se va a ir después de que nazca el bebé de Meghan la próxima primavera".

Desde que salió a la luz dicha noticia, se han incrementado el número de rumores hacia la Duquesa de Sussex, puesto que todos la tachan de “jefa difícil”, no obstante, el Palacio no ha hecho ningún comentario al respecto.

Meghan Markle es tachada como "jefa difícil".

Como te comentamos anteriormente, Cohen lleva 17 años trabajando para la Familia Real y de hecho, fue secretaria privada de la Reina. Aceptó trabajar temporalmente para los Duques porque ayudaría a Meghan con su transición, y se supone que su intención era quedarse únicamente durante 6 meses.

"Sam será una gran pérdida [...] En el futuro, Meghan podría necesitar que alguien diferente a los cortesanos tradicionales, que no sea un funcionario de carrera, tampoco un funcionario real". Fuente cercana a Meghan Markle.

Antes de Samantha, estuvo Melissa Touabti, quien manejó los horarios de los Duques de Sussex y fue una pieza clave para el éxito de la boda real, sin embargo renunció a tan sólo 6 meses de trabajar con ellos.

Boda de Meghan Markle con el Príncipe Harry.

De acuerdo con The Daily Mail, una persona con información privilegiada reveló que Meghan suele comenzar su día a partir de las 5 de la mañana y manda mensajes a los empleados, con ideas y solicitudes, aproximadamente 6 o 7 veces al día.

"Meghan necesita a alguien con reservas de energía y paciencia para ayudarla a definir su futuro papel".





Por otra parte, la actitud “complicada” de la ex actriz de Hollywood no sólo abarca problemas con el personal, sino que prácticamente cualquier cosa que no salga de acuerdo a sus caprichos.

Según el Daily Mail, durante los preparativos de su boda, Meghan solicitó colocar ambientadores en la Capilla de Saint George del Palacio de Windsor (edificio que data del siglo XV), para poder disfrazar el olor a humedad. El Palacio de Buckingham obviamente rechazó la solicitud.

Meghan Markle el día de su boda.

De igual forma, siempre durante los preparativos de la boda, The Sun informó que fuentes cercanas a la realeza revelaron que la Duquesa quería utilizar una tiara con esmeraldas, pero la Reina se la negó.

"Hubo un intercambio muy acalorado que llevó a la reina a hablar con Harry [...] Ella dijo: 'Meghan no puede tener lo que quiere. Ella recibe la tiara que me dio'".

Además, de acuerdo a un libro escrito por el reportero Robert Jobson, Harry le dijo al personal antes de la boda: "Lo que Meghan quiere, lo consigue".

Por si fuera poco, los rumores ante un posible distanciamiento y mala relación con Kate Middleton también aumentaron, pues de acuerdo con The Sun tuvieron una discusión explosiva antes de la boda en la que Kate le decía que era inaceptable que reprendiera a los miembros de su equipo.

Existe un posible distanciamiento entre Meghan Markle y Kate Middleton a causa de una discusión.

De acuerdo con su papá "La Meghan que yo conozco siempre fue dulce, amable, generosa. Siempre fue exigente, pero nunca grosera", pero sólo queda ver cómo evolucionan las cosas, porque todo parece indicar que ser miembro de la Familia Real la ha cambiado y hasta ahora sólo queda un empleado clave, Amy Pickerill, quien es asistente de la secretaria privada en la oficina del duque de Sussex.