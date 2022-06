Meghan Markle demostró humildad y amor por su padre con una gran decisión. Foto: cosmopolitan.com

Thomas Markle es el padre de Meghan Markle y al momento se sabe que han pasado 4 años sin dirigirse la palabra, esto luego de que varias polémicas se filtraran a los medios de comunicación y la relación padre e hija terminara por los suelos, pero ahora, la esposa del Príncipe Harry ha demostrado que ella no es el problema con una simple lección de humildad.

En La Verdad Noticias te revelamos que Meghan y Harry estarán volando esta semana a Reino Unido para encontrarse con la Reina Isabel II, esto en medio de las polémicas con Thomas, quien hace poco vivió un Derrame cerebral.

Anteriormente te contamos cuando volvió a la televisión con blusa de más de 50 mil pesos; sin embargo, ahora te diremos qué está haciendo para demostrar que su familia le importa.

Meghan Markle realizó un acto que demuestra su humildad

Meghan y Thomas. Foto: revistavanityfair.es

La Duquesa de Sussex no dudó en tratar de reconciliarse con su padre tras enterarse que estaba muy delicado y en el hospital, especialmente luego de que su hermanastra Samantha declarará que la aflicción de Thomas había sido causada por los desplantes de Meghan hacía él.

Ante esto, había mucha conmoción por saber si la esposa del Príncipe Harry asistiría al hospital para ver a su padre, algo que no ocurrió y no pasará por ahora, ya que Thomas ha vuelto a su casa para recuperarse, pues al parecer Meghan no quería dar un espectáculo y tiene la intención de resolver todo en privado.

Según una fuente cercana a la ex actriz, quién dijo todo a ‘Daily Mirror’, la Duquesa realmente se preocupa por su padre y está intentando contactarlo de forma directa y muy privada, sin que nadie se entrometa, incluso destacó:

“...sin que otros familiares quieran involucrarse o ni siquiera se enteren.”

Esta decisión de Meghan es entendible, pues su hermanastra siempre se está involucrando para mal en la relación de su padre con la Duquesa y aunque se esperaría que ella siguiera guardando distancia con su familia, tras el “ictus” que padeció Thomas, ha dado lección de humildad al decir:

“Me voy a acercar a él.”

Además, se informó que Meghan ha estado muy preocupada de que su padre pudiera perder la vida sin antes haber solucionado los problemas que arrastran desde hace años, ¿crees que al final logren reconciliarse?

¿Cuántos años tiene Megan?

Tiene 40 años de edad, pues nació el 4 de agosto de 1981 en Canoga Park, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

