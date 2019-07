Meghan Markle de duquesa a blogger para Vogue.

Una de las mujeres más envidiadas del planeta es sin duda Meghan Markle, ya que luego de tener un trabajo como actriz en el que ya era reconocida luego de su trabajo en la serie "Suits", un día paso en su vida lo que todas hemos soñado desde niñas, conoció a su principe azul y se casó con él, pero la cosa no quedó así y ahora esta a punto de realizar el otro sueño del resto de las mujeres del mundo, tener un trabajo en una de las revistas más reconocidas del mundo: Vogue, el trabajo por el que muchas mujeres mataríamos y en la que muy pronto podría estar incursionando como columnista.

Los británicos no están contentos con las noticias sobre la duquesa de Sussex, aunque de inicio solo se habló de una columna invitada, Meghan Markle estaría regresando a una de sus pasiones cuando escribía su blog (el cual por indicaciones "reales" fue cerrado).

Meghan ha estado en platicas con Anna Wintour (una especie de Miranda de "El diablo viste a la moda" e incluso el personaje de Meryl Streep en la película), editora en jefe de la revista Vogue para Estados Unidos y uno de los íconos de la moda que definitivamente influye mucho en la industria.

Anna Wintour y Meghan Markle.

A pesar de que la duquesa ha impuesto su estilo en el mundo de la moda desde que se casó con el príncipe Harry, no escribirá sobre este tema o sobre la realeza sino de sus labores filantrópicas.

Promoción de sus labores filantrópicas

La columna se publicaría en las ediciones estadounidense y británica de Vogue, esto para usar la revista como medio para promover su trabajo caritativo.

TE PUEDE INTERESAR: Meghan Markle llevó un accesorio muy importante al bautizo de Archie

Sin interés de la Portada

Meghan Markle no quiere que se quede en una mera y superficial sesión de fotos. No solo piensa posar con ropa creada por diseñadores emergentes, para así darlos a conocer, sino que cada imagen vendría acompañada de una historia relacionada con la salud mental o los derechos de las mujeres, dos de sus grandes luchas. Y precisamente para no ensombrecer estas causas, Meghan estaría en negociaciones para no aparecer en portada, solo en páginas interiores, lo que no entra en los planes de la publicación, al menos por el momento.

No estaría en la Portada.

Su regreso a las letras

La posible columna de Meghan en Vogue sería un regreso a su vida de escritora previa a su integración a la familia real. Sus fanáticos recuerdan que Meghan tenía un sitio electrónico de estilo de vida llamado The Tig, que ella describía como “un punto de referencia para paladares exquisitos, para quienes tienen hambre de comida, viajes, moda y belleza”.

The Tig.

“Después de casi tres hermosos años de esta aventura con ustedes, es momento de decir adiós a The Tig. Lo que inició como un proyecto de pasión evolucionó para convertirse en una increíble comunidad de inspiración, apoyo, diversión y frivolidad”, Meghan Markle cuando formalizó su relación con el príncipe Harry.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.