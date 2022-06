Meghan Markle da cátedra de estilo dándole un nuevo giro a los vaqueros pitillo. Foto: vanitatis.elconfidencial.com

Los vaqueros de pitillo son prendas que desde hace tiempo ya no están de moda, pues ahora la tendencia es llevar los pantalones acampanados o rectos, pero al parecer esto no le importa a Meghan Markle, quien demostró que este estilo siempre se ven bien, aunque el mundo diga que ya no, ¡toma nota!

En La Verdad Noticias te recordamos que la Duquesa de Sussex siempre está en la mira de los medios, pues nadie puede olvidar que se casó con un príncipe y aun cuando la pareja se rehúse a tener una vida normal, esto, simplemente, ¡no es posible!

Hace poco se hablaba del gran parecido que tiene Lilibet Diana con Meghan Markle, pero ahora, todos están viendo lo que hizo con la combinación de una prenda elegante y otra casual para asistir a un compromiso solidario con Project Fearless, una organización con la que labora.

Meghan Markle revive los vaqueros pitillo

Meghan. Foto: telva.com

La esposa del Príncipe Harry optó por llevar un conjunto de contrastes, así es, portó un blazer de color beige de la firma Chloé con hombreras marcadas con unos pantalones de pitillo en tono negro y un top a juego, mientras que cómo calzado eligió unos clásicos salones también en negro.

Por otro lado, respecto al cabello, lo llevó suelto con algunas ondas suaves, también lució una gargantilla de oro de Cartier.

En otra ocasión, también llevó unos vaqueros de pitillo clásicos con una vuelta abajo al final de la marca Moussy Vintage, misma que combinó con unas bailarinas clásicas y una chaqueta de tweed muy elegante, combinando así y a la perfección dos estilos muy distintos, el sofisticado y el casual, ¿te animas a copiarle?

¿Cómo se llamaba Meghan Markle en Suits?

Se llamaba Rachel Zane dentro de esta famosa serie de televisión, la cual fue todo un éxito y la catapultó rápidamente a la fama.

