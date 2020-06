Meghan Markle alza la voz y dice "NO" al racismo tras la muerte de George Floyd

Meghan Markle alzó su voz contra el racismo que mató a George Floyd. Foto: media.biobiochile.cl

Meghan Markle hizo un llamado a los estudiantes luego de que el afroamericano George Floyd perdió la vida, pues les aseguró que ahora serán ellos quienes realmente podrán hacer un cambio social en los Estados Unidos, y lo hizo apostando por un liderazgo con empatía, pues declaró:

“Ahora ustedes van a usar su voz más fuerte, van a votar."

Maghan Markle reaparece para luchar contra el racismo

La Duquesa de Sussex rompió el silencio que hasta ahora la había caracterizado y lo ha hecho por una gran causa, pues envió un mensaje muy a los alumnos de su escuela secundaria situada en Los Ángeles, California, y habló sobre lo importante que es no apoyar el racismo, esto luego de que Estados Unidos enfrente el caos desde la muerte de George Floyd.

Meghan Markle se armó de valor para poner un alto al racismo que se apodera de la nación de la libertad, para solicitar que se dé fin al racismo, lo hizo por medio de un video en el cual aceptó que estaba nerviosa y no quería cometer un error, pero aseguró que si no lo hubiera hecho sería aún peor.

Cabe destacar que esta situación es un tema sensible para la esposa del príncipe Harry, pues solo basta recordar que entre los rumores que se extendieron sobre los motivos por los que ya no quiso seguir formando parte de la realeza británica era precisamente porque recibió ofensas racistas; por lo que, no se contuvo al decir las siguientes palabras:

“Sé que saben que las vidas de los negros importan. Lo único malo es no decir nada”.

Meghan Markle hizo un llamado para que los jóvenes usen su voto en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Foto: img2.rtve.es

La Duquesa de Sussex, también recordó a Stephan Clark, Brianna Taylor, Tamir Rice y Philando Castile, quienes fueron otras víctimas afroamericanas, y comentó que, así como hubo injusticias en aquella época, también existió la solidaridad y la unión, por lo que hizo un extenso llamado a luchar contra el racismo, y comentó:

“Estamos viendo comunidades que se unen y se apoyan. Y ustedes van a ser parte de este movimiento."

Además, no solo hizo un llamado para incentivar el apoyo social, sino fue directa y comentó que la mejor arma de los alumnos de secundaria es que pronto podrán votar en las elecciones de noviembre; por lo que, les pidió liderar con amor y compasión, y sobre todo acudir a realizar su votación correspondiente, pues recalcó:

“Van a usar su voz de una manera más fuerte de lo que nunca han sido capaces".

Con información de Infobae.