Meghan Markle al escándalo ¿Ahora cómo ofendió a la Reina Isabel II? Foto: peopleenespanol.com

Meghan Markle sigue en medio de las polémicas, no solo porque se dio a conocer que el Rey Carlos III le pidió al Príncipe Harry que no la llevara en el momento en que su abuela, la Reina Isabel II agonizaba, pero ahora, las cosas cambiaron y fue invitada a realizar una caminata, donde, otra vez fue mal vista por la realeza británica, pues, ¡rompió el luto real de la muerte de la esposa del Duque de Edimburgo!

En La Verdad Noticias te revelamos que los británicos esperan que los Duques de Cambridge y los Sussex por fin hagan las paces, ¿lo lograran?

Hace poco te contamos que Meghan volvió a la televisión con blusa de más de 50 mil pesos, pero ahora, vamos a decirte todo lo que debes saber sobre su más reciente aparición donde rompió las reglas reales.

Meghan Markle rompió el protocolo del luto real de la Reina Isabel II

Meghan y la Reina Isabel II. Foto: laopinion.com

Todo pasó mientras la Duquesa de Sussex y el Príncipe Harry hacían una caminata junto a Kate Middelton y William, esto para saludar al pueblo y ver todos los obsequios y condolencias que dejaban a las afueras del Castillo de Windsor para demostrarles su solidaridad tras la muerte de la Reina Isabel II.

Durante este paseo, los Cambridge se mantuvieron lejos del pueblo, algo establecido por el protocolo, pero Meghan no, no solo saludo de mano a todos, también conversó cariñosamente con los plebeyos e incluso se tomó la libertad de abrazar a una joven, quien le dio algo y le pidió especialmente un abrazo, algo que la madre de Archie Harrison no dudo en darle.

Tras estas acciones, la realeza británica no se sintió a gusto con su actitud y no estuvo de acuerdo con sus actos, mientras que sus seguidores aplaudieron sus acciones, ¿será que Meghan se vuelva en la nueva Diana?

¿Cuántos años tiene Megan?

Tiene 41 años de edad, pues nació el 4 de agosto de 1981 en Canoga Park, Los Ángeles, California, Estados Unidos.

