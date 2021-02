Meghan Markle acaba de hacer una aparición sorpresa en video de Spotify

Meghan Markle y el príncipe Harry acaban de hacer su primera aparición desde que dejaron de ser miembros de la realeza y el anuncio de que estaban esperando otro bebé.

El 22 de febrero, el duque y la duquesa de Sussex aparecieron para un segmento sorpresa en el evento Stream On de Spotify para revelar más detalles sobre su compañía de producción, Archewell Audio, que desarrollará podcasts exclusivamente para Spotify.

El príncipe Harry y Meghan Markle en el Stream On de Spotify

Desde su casa en California, Meghan Markle, quien ahora luce un cabello muy largo y ondulado, habló sobre el objetivo de su nuevo proyecto: "Creamos Archewell Audio para elevar las voces que no se escuchan y escuchar las historias de las personas".

El príncipe Harry agregó: "Y la mayor parte de esto es crear esta comunidad donde se puede compartir, que animará a todos los demás a compartir sus propias vulnerabilidades dentro de ese espacio seguro".

Puedes verlos alrededor de los 50 minutos del vídeo:

Los inesperados anuncios de Meghan Markle

Si bien la aparición fue inesperada, llega en un momento ajetreado y emocionante para la pareja. Tras el anuncio de que el bebé Archie pronto será hermano mayor, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado sobre la renuncia oficial a sus títulos reales.

"El duque y la duquesa de Sussex han confirmado a Su Majestad la Reina que no regresarán como miembros activos de la familia real", decía un comunicado emitido el 19 de febrero.

“Tras las conversaciones con The Duke, The Queen ha escrito confirmando que al alejarse del trabajo de The Royal Family no es posible continuar con las responsabilidades y deberes que conlleva una vida de servicio público”.

Después de describir los cambios en sus deberes, el mensaje de la reina concluyó: "Si bien todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia".

Sin embargo, parecía que Meghan Markle y el príncipe Harry ofrecieron una pequeña corrección con su propia declaración ese mismo día.

"Como lo demuestra su trabajo durante el año pasado, el duque y la duquesa de Sussex siguen comprometidos con su deber y servicio al Reino Unido y en todo el mundo, y han ofrecido su apoyo continuo a las organizaciones que han representado independientemente de su función oficial". compartió un portavoz de la pareja.

Meghan Markle discutirá todo esto por primera vez en una nueva y amplia entrevista con Oprah Winfrey el 7 de marzo. Marquen la fecha sus calendarios y podrán verlos los detalles en La Verdad Noticias.

