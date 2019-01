Meghan Markle, ¿Rechazó millonaria suma para volver a “Suits”?

Meghan comenzó su carrera artística desde el 2002, pero fue hasta el 2011 cuando fue mundialmente conocida y se ganó una importante posición en Hollywood gracias a su participación en la serie “Suits”.

A post shared by suits_usa (@suits_usa) on Mar 24, 2018 at 12:53pm PDT

Evidentemente, a punto de contraer matrimonio con el Príncipe, tuvo que abandonar su carrera y todos los frutos de su esfuerzo y trabajo quedaron en el olvido.

Sin embargo, la serie que la llevó al estrellato aún no culminaba y de acuerdo con información del diario británico “The Sun”, tanto la productora como el canal de televisión le habrían ofrecido una suma millonaria (que estaría destinada a una asociación benéfica de su elección) para que hiciera una aparición especial durante el último capítulo.

A post shared by suits_usa (@suits_usa) on Apr 25, 2018 at 11:45am PDT

Al respecto, el creador de la serie, Aaron Korsh, informó lo siguiente:

"En estos momentos no tengo ni idea de quién o quiénes de nuestros antiguos integrantes del elenco harán acto de presencia en la última temporada. Todavía queda mucho tiempo antes de su conclusión. Y en referencia a lo que se ha venido publicando en los periódicos sobre la supuesta reaparición de Meghan, no sé absolutamente nada, pero desde luego que yo no he autorizado pago de ningún tipo para hacer una donación".