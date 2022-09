Meghan Markle ¿Qué significa el símbolo en sus zapatos? Foto: hola.com

La duquesa de Sussex, Meghan markle ha estado bajo la lupa pública por la relación que lleva con la realeza británica, y en esta ocasión, al acercarse al ataúd de Isabel II y hacer una reverencia, dejo ver en la suela de sus zapatos un par de símbolos que generaron todo tipo de teorías conspiranoicas, ¡te contamos de que se trata!

En La Verdad Noticias queremos decirte que la duquesa encarno a Rachel Zane, en la serie de abogados Suits desde el piloto el 23 de junio de 2011, y en total participo en 108 episodios desde 2011 hasta 2018, dejando la serie en la temporada 7, luego de comprometerse con el príncipe Harry.

Hace poco te hablamos sobre cómo tener el cabello rizado al estilo natural de la duquesa, pero ahora queremos contarte que a sus 15 años público si primer libro: “a face without Freckles… Is a night Without star” (Una cara sin pecas, es como una noche sin estrellas) y el más reciente es un libro infantil llamado ‘The bench’.

Meghan Markle y el misterioso símbolo en sus zapatos

Vista de los zapatos de la duquesa. Foto: revistaclase.mx

En el momento de que la duquesa hizo una reverencia ante el ataúd de Isabel II, dejo ver un par de letra en la suela de sus zapatos, mucho se ha especulado si estos son símbolos que pertenecen a alguna logia o sociedad secreta a la que ella y Harry son miembros.

Todo fue aclarado cuando se revelo que las letras son una “P” y una “A”, que son la marca de los zapatos, correspondientes a la firma del diseñador Paul Andrew, cuyo calzado vende en Nueva York, aun así es espéculo que este gesto se trataría de publicidad pagada.

¿Cuántos hijos tiene Meghan y el Príncipe?

La feliz pareja tiene dos hijos, Archie y lilibet, que se han convertido en el Principe Archie de Sussex y la princesa lilibet de Sussex.

Con información de reporteindigo.com