Meghan Markle LIBRE de la realeza conduce su propio auto: VÍDEO

Después del anuncio de los duques de Sussex, Meghan Markle y el príncipe Harry de separarse de la realeza y de renunciar sus cargos oficiales, han surgido grandes dudas acerca de esta decisión importante que para ellos significa mucho y la duquesa lo sabe pues ya siente con tanta libertad hasta ya hasta maneja su propio auto.

Meghan Markle conduce su propio auto FOTO CORTESÍA am.com

El vídeo que muestra la libertdad de Meghan fue publicado por The States of Video, en este la duquesa está conduciendo ella misma su propio auto, cosa que en la realeza no podía hacer ni por error.

La ex actriz está disfrutando eta nueva faceta de independencia de la realeza británica y lo demostró cuando fue captada conduciendoal Aeropuerto Internacional de Victoria, Canadá, para recoger a una amiga que voló desde Estados Unidos, aparentemente para pasar el fin de semana con ella.

Según los reportes, en el momento en que fue captada estaba estacionada a las afueras del aeropuerto en una camioneta negra la tarde del pasado jueves.

Meghan se mostró sonriente en todo momento mientras hablaba con un hombre que se encontraba en el asiento del copiloto, quien al parecer es parte de su personal de seguridad, tardó unos 10 minutos hasta que porfín su amiga Heather Dorak llegó y se retiraron del lugar.

De acuerdo con la información del diario británico Daily Mail, su amiga Dorak, vive en California y ha sido instructora de pilates de la esposa del príncipe Harry, misma que acudió a la boda del matrimonio de Sussex junto con su esposo Matt Cohen.

No hay prueba más bonita que ver a la duquesa manejando, un simple gesto que en la realeza jamás podía hacer, ahora se veía contenta y lo demostró con un fuerte abrazó a su amiga quien después de subir se marcharon del lugar.

