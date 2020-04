Meghan Markle: Filtran mensajes con su padre que servirán en el juicio

Meghan Markle continúa siendo parte de los titulares, en esta ocasión no fue por sus outfits, ni sobre el pequeño Archie, ahora es por los mensajes que le mandó a su padre que se filtraron y que servirán de evidencia en el juicio contra diversos medios británicos a quienes acusaron de violar su privacidad; estos textos se los mandó a su padre.

Meghan Markle mensajes juicio

Para contextualizar un poco, hay que recordar que en el mes de octubre, Meghan Markle y el Príncipe Harry comenzaron una demanda contra diversos medios de comunicación quienes presuntamente iniciaron una campaña de desprestigio en su contra; estos mensajes a su padre servirán.

Tras lo anterior y como parte de la evidencia, salieron a la luz varios mensajes entre Meghan Markle, Harry y el padre de ella, Thomas Markle; en algunos de estos se da a conocer que los duques de Sussex le brindaron un equipo de seguridad para evitar que fuese acosado por la prensa meses antes de la boda.

Cono comentamos, estos mensajes formarán parte de la defensa que se llevará como prueba para demostrar la violación a la privacidad que diferente medios como The Mail on Sunday, Associated Newspapers y MailOnline llevaron a cabo en contra de la pareja tras publicar en 2018 una carta privada que Meghan le mandó a su papá.

Entre estos se encuentra el que mandó el 15 de mayo en el 2018, en donde le dice que: “He estado intentando contactarte todo el fin de semana, pero no respondes ninguna de nuestras llamadas, ni nuestros mensajes de texto. Estoy muy preocupada por tu salud y por tu seguridad, hemos tomado todas las medidas para protegerte, pero no estoy segura de qué más podemos hacer si no nos respondes”.

Meghan Markle: Filtran mensajes con su padre que servirán en el juicio. (Foto cortesía Infobae)

Meghan Markle mensaje a su padre

Posterior a esto y para darle a conocer su apoyo le escribe ““¿Necesitas ayuda?, ¿Podemos enviar nuevamente el equipo de seguridad? Lamento mucho saber que estás en el hospital, pero necesito que te pongas en contacto con nosotros, ¿en qué hospital estás?”.

Seguido a esto y tras la falta de respuesta por parte de su padre Thomas Markle, le mandó “Harry y yo tomamos una decisión esta mañana y estamos enviando al mismo equipo de seguridad que rechazaste, este fin de semana, para estar presentes y asegurarnos de que estés a salvo. Estarán a tu disposición tan pronto como los necesites. Por favor, llámame lo antes posible, todo esto es muy preocupante, pero tu salud es lo más importante”.

Fue hasta el último mensaje que su padre le contestó y le dijo que se encontraba bien, y que estaría un par de días más y de nueva cuenta rechazó la seguridad.