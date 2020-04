Meghan Markle: El mejor outfit con vestido para esta cuarentena. (Foto cortesía TN)

Meghan Markle es una de las mujeres que ha acaparado diversos titulares en diferentes aspectos y uno de ellos es en el mundo de la moda en donde se le han reconocido diversos outfits, maquillaje y accesorios que la han acompañado; sea el lugar en el que esté siempre luce a la perfección.

Meghan Markle outfit cuarentena

Un claro ejemplo de esto es el inigualable vestido que portó en color verde oliva y que está firmado por Lisa Marie Fernández, el cual tiene el espectacular estilo oversize. este cuenta cuenta con una abertura en la parte inferior de las piernas que le da un toque muy particular y rompe con lo que podría ser un outfit muy plano.

Sin embargo y tras lo anterior esto no fue así, y no por nada es firmado por Lisa Marie, puesto que como explicamos, este outfit que tiene el peculiar estilo de las tallas grandes contó con ese corte en el lateral derecho; la otra parte no se puede apreciar puesto que está de perfil, aquí se encuentra sonriente con el Príncipe Harry y al parecer el pequeño Archie.

Meghan Markle: El mejor outfit con vestido para esta cuarentena. (Foto cortesía Getty)

Outfit con vestido de Meghan Markle

Este outfit, el cual empleó Meghan Markle para acompañar a Harry al partido de polo King Power Royal Charity, es ideal para estar súper cómoda en casa y más en esta cuarentena puesto que no es una prenda con que podemos lucir arregladas de una forma muy casual y sin necesidad de usar algo que nos pida estar de una forma en particular; información ELESPECTADOR.

Cabe mencionar que el evento del partido de polo King Power Royal Charity, en el cual Meghan vistió este outfit, se llevó a cabo unos meses después del nacimiento del pequeño Archie, su primer hijo de esta pareja que decidió renunciar como miembros seniors de la realeza; sin duda alguna es un gran outfit para esta cuarentena.