Meghan Markle ¿Cuánto le deberán pagar los diarios británicos tras derrotarlos?

Es bien conocida la lucha que Meghan Markle ha dado contra los diarios británicos, esto luego de que se volvió la esposa del Príncipe Harry, y aún más todavía al salirse de la realeza británica, y ahora, recientemente se sabe que ella es la gran ganadora, pero ¿cuánto le darán por haberlos derrotado?, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que la Duquesa de Sussex siempre ha tenido como prioridad su privacidad y la de su familia, algo que muy pocos periódicos de Reino Unido han respetado.

Meghan Markle venció a los diarios británicos ¿Cuánto ganará por ello?

La esposa del Príncipe Harry llevaba ya caso dos años en una lucha legal contra dos tabloides británicos del grupo empresarial Associated Newspapers Limited (ANL), MailOnline y Mail on Sunday, y hace unos días ambos decidieron ofrecerle una disculpa pública por haber publicado la carta que le escribió a su padre en el 2018, pues, fue un acto de total violación a su privacidad.

Por parte del Mail On Sunday se sabe que tendrá por los daños tan solo 1 libra esterlina, es decir, apenas 1,20 euros, y se sabe que este, ni su sitio en internet Mail Online presentarán una apelación ante la Corte Suprema, así lo dio a conocer The Guardian, aunque no todo salió bien para los diarios, ya que su grupo editorial ANL si tendrá que soltar una buena cantidad de dinero.

Se informó que será 1 millón de libras aproximadamente lo que ANL deberá pagar a la Duquesa de Sussex, esto sólo como parte de los gastos judiciales que Meghan tuvo que costear en las demandas, pues, habrá también otra cifra que recibirá la esposa del Príncipe Harry por daños y perjuicios, pero esta aun no es es revelada.

¿Qué opina Meghan de su triunfo contra los diarios británicos?

La mamá de Archie y Lilibet recibió el 26 de diciembre de 2021 una disculpa pública por parte del Mail On Sunday, donde se leía:

"La duquesa de Sussex gana el caso contra Associated Newspapers por infracción de copyright."

Además, en su página 3 daba detalles sobre los hechos ocurridos sobre el caso de Meghan, y ante esto, la Duquesa de Sussex dijo que esta no solo fue su victoria, también lo fue para:

“...todos aquellos que hayan sentido miedo alguna vez de levantarse ante la injusticia.”

También, explicó que su triunfo sentó un precedente, y señaló que lo más importante es:

“...somos lo suficientemente valientes a nivel colectivo como para volver a darle forma a la industria de los tabloides…”

Pues destacó que actualmente son crueles y que buscan ganar dinero con dolor y mentiras que ellos mismos crean, ¡enhorabuena!

