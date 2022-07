Meghan Markle ¿Cómo es su pelo natural y por qué es tan polémico? Foto: instyle.es

Meghan Markle siempre luce un cabello espectacular, pero ¿sabías que su melena no tiene un lacio perfecto de manera natural?, ¡aquí te mostramos cómo luce en realidad su pelo!

En La Verdad Noticias te revelamos que la Duquesa de Sussex rara vez se deja ver con su melena al natural, de ahí que muchos no saben cuál es la textura de su cabello, pero por suerte en esta ocasión te mostraremos una foto que disipará todas tus dudas.

Hace poco te contamos lo que Meghan opinó sobre el último anuncio de Buckingham, pero ahora, iremos más allá y te revelaremos uno de sus secretos mejor guardados.

Meghan Markle tiene pelo afro que delata sus raíces

Meghan. Foto: tiempox.com

Casi nadie sabe que la esposa del Príncipe Harry tiene una melena afro, pues ella siempre aparece con el cabello muy lacio, de ahí que cuando una vlogger dio a conocer una de sus fotos de la adolescencia en la que la Duquesa de Sussex luce con sus rizos al natural, lo que provocó un escándalo, de hecho, la internauta usó la siguiente frase para revelar su secreto:

"Tenemos chinos en el palacio real.”

Aunque muchos defendieron a Meghan por sus raíces afroamericanas, también otros tantos la criticaron duramente por ocultar su origen al alaciar su cabello y le pidieron dejarlo al natural para empoderar a las mujeres afro.

Sin embargo, y hasta el momento, Markle no se ha pronunciado jamás sobre los motivos por los que no se deja ver con la textura natural de su melena, pero de lo que sus fans están seguros es que con ambos looks luce fantástica, ¿tú qué opinas?

¿Qué alisado de pelo usa Meghan Markle?

Fue la estilista Theonie Kakoulli que vive en Londres, quien confesó que la madre de Archie Harrison se acercó a ella en al menos en dos ocasiones para realizarse tratamiento de keratina, los cuales son los favoritos de las personas con melena china afro, pues destacó:

“... quita el frizz; hace el cabello más manejable y se nota la diferencia.”

