Megaproyecto, barco cinco veces más grande que Titanic

Agencias / La Verdad Noticias. La compañía Royal Caribbean pondrá a flote el barco "Symphony of the Seas" en abril de 2018, el más grande del mundo debido a que tendrá cinco veces el tamaño del Titanic y contará con 2 mil 774 camarotes en 16 cubiertas. "Symphony of the Seas" ofrecerá camareros robot, un tobogán acuático de 10 pisos de altura y una suite familiar dúplex con su propia sala de cine, además de una pared de Lego que va desde el piso hasta el cielo.

"Nos propusimos crear un nuevo nivel de aventuras de vacaciones y entregar la mejor escapada para familias de todas las formas y tamaños", dijo en un comunicado Michael Bayley, presidente de Royal Caribbean International.

La compañía es propietaria además del barco que ocupa el segundo lugar en la categoría de tamaño: Harmony of the Seas, lanzado en 2016, que tiene el mismo ancho y longitud que Symphony, pero un tonelaje bruto registrado de 226 mil 963, contra los 230 mil de su barco más nuevo. Sobre su primera ruta, se destacó que el Symphony pasará el verano atravesando el Mediterráneo. En noviembre se trasladará a Miami, su base para viajes de una semana por el Caribe oriental y occidental.