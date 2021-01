Meditación: ¿técnica mindfulness ayuda a o no a reducir el estrés?

Esto piensa la ciencia sobre la técnica de meditación mindfulness. Foto: rightasrain.uwmedicine.org

La técnica de meditación de atención plena o consciente, también llamada mindfulness fue puesta por un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, donde se asegura que es efectiva para mejorar la salud mental y disminuir el estrés y la ansiedad; sin embargo, todo señala que su eficacia no es para todos, ¡conoce los detalles!

¿Mindfulness no funciona para todos?

Esta técnica de meditación pide que el paciente se centre únicamente en vivir el presente, y el estudio la define como la conciencia que surge luego de prestar atención a propósito, únicamente en:

“...el momento presente, y sin juzgar el desarrollo de la experiencia momento a momento.”

Aunque muchos aseguran que el mindfulness es muy buena para el bienestar en general, pero especialmente para el mental y la disminución del estrés, la ciencia no lo tiene tan claro, pues luego de diversos estudios controlados y aleatorios la evidencia es mixta, ejemplo de ello es que los científicos analizaron 136 ensayos acerca de la atención plena enfocada a la salud mental que fueron hechos al menos en 29 pacientes en ambientes comunitarios.

La técnica de meditación mindfulness te pide vivir solo en el presente. Foto: mindful.org

Derivado de este estudio se reveló que en casi todos los ambientes comunitarios esta técnica de meditación redujo el estrés, la depresión y la ansiedad, además de que incrementaba el bienestar; aunque, no en todos los pacientes el mindfulness logró combatir el estrés y la ansiedad.

Aunque los científicos de la Universidad de Cambridge reconocieron que muchos de los estudios que analizaron estaban mal enfocados y que los datos eran de mala calidad, aun cuando buscaron unos con datos más precisos, las evidencias fueron poco confiables, ya que en estos últimos solo se identificaron beneficios sobre el estrés, descartando por completo que el mindfulness funcione para el bienestar en general, ansiedad y depresión.

En La Verdad Noticias te revelamos que es derivado de lo anterior que no existe evidencia de que esta técnica de meditación sea realmente funcional para todos; sin embargo, eso no significa que no sea relajante y que no ayude, sino que, puede funcionar para unos y para otros no, así que no pierdes nada con ponerla en práctica, es mejor a no hacer nada, solo procura conseguir un buen tutor que te ayude a aprenderla y ¡comienza a cambiar tu vida!

